За что Маск получит 30 миллиардов долларов?

В понедельник, 4 августа, совет директоров Tesla подтвердил свою поддержку Маска, одобрив выдачу ему 96 миллионов ограниченных акций общей рыночной стоимостью почти 30 миллиардов долларов. Совет назвал этот шаг проявлением доверия к Маску и стремлением не дать ему переключиться на другие проекты, пишет 24 Канал со ссылкой на Washington Post.

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Согласно условиям соглашения, Маск обязан сохранить должность руководителя Tesla в течение как минимум двух лет, а полученные акции он не сможет продавать в течение пяти лет.

Илон снова и снова доказывал, что обладает исключительными лидерскими качествами,

– написали председатель совета директоров Робин Денхолм и независимый директор Кэтлин Уилсон-Томпсон в письме акционерам.

Параллельно в США продолжается судебное разбирательство относительно компенсационного пакета 2018 года, который должен был принести Маску акции на сумму 55,8 миллиарда долларов. В прошлом году судья признал эту выплату несправедливой.

Важно! Если Маск выиграет дело и добьется восстановления прошлого пакета, нынешняя компенсация потеряет силу.

В совете директоров подчеркнули, что Маск должен и в дальнейшем сосредотачиваться на развитии Tesla, особенно с учетом того, что компания все активнее развивает направления, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой.

В последнее время акции и продажи Tesla резко пошли вниз, в том числе из-за политической активности Маска и его краткосрочного союза с администрацией Дональда Трампа, завершившегося скандалом.

Мы считаем, что этот грант обеспечит пребывание Маска на посту гендиректора как минимум до 2030 года и устраняет чрезмерные ожидания по акциям,

– отметил Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс.

В прошлом году Маск открыто требовал увеличить свой контроль над Tesla на фоне судебной тяжбы. В X он заявлял, что не чувствует себя уверенно, развивая Tesla в области ИИ и робототехники без 25% голосующих акций - доли, достаточной для влияния, но не абсолютной власти.

Если это невозможно, мне бы больше хотелось развивать эти технологии за пределами Tesla,

– писал он.

Почему Маска хотят видеть главой Tesla?

В письме акционерам члены совета подчеркнули, что усиление конкуренции за кадры в сфере ИИ также стало важным фактором при принятии решения о новой компенсации Максу.

В последние месяцы за миллиарды долларов были приобретены компании, а отдельные инженеры, даже не будучи основателями, получали компенсации в сотни миллионов. Но даже среди таких специалистов никто не может сравниться с Илоном по совокупности лидерских качеств, технической компетенции и уникального опыта в создании революционных и прибыльных компаний,

– указано в письме.

Остается непонятным, вызовет ли новое соглашение аналогичные юридические последствия, как и предыдущее. Некоторые члены совета, которые принимали участие в утверждении пакета 2018 года, все еще остаются в должности.

Важно! После того как суд отменил старое соглашение, указав на зависимость совета, акционеры проголосовали за его восстановление. Однако это голосование не отменило вердикт суда.

На недавней конференции Маск снова поднял тему контроля над Tesla. В ответ на вопрос аналитика, готов ли он продолжать развивать направление ИИ без увеличения своей доли, Маск не дал однозначного ответа.

Это серьезный вопрос для меня, как я уже говорил ранее. Надеюсь, он будет рассмотрен на ближайшем собрании акционеров. Я не хочу оказаться в ситуации, когда у меня так мало контроля, что меня могут легко отстранить после того, как я создал армию гуманоидных роботов,

– отметил глава Tesla

Он добавил, что, как уже говорил ранее, его доля в Tesla должна быть достаточной, чтобы направлять компанию в правильном направлении, но не настолько большой, чтобы его нельзя было заменить, если он сойдет с ума.