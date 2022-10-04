Согласно людям, которые знакомы с этим делом и поделились информацией на условиях анонимности, американский миллиардер оформил свое предложение в формате письма для компании Twitter. Он снова предложил цену за акцию 54,20 доллара или 44 миллиарда долларов.

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Продолжение эпопеи Маска из Twitter

Реакция рынка не заставила себя ждать. Акции Twitter выросли на 18% незадолго после того, как торги приостановили. До этого Илон Маск несколько месяцев активно пытался разорвать контракт о приобретении социальной сети.

Напомним! В понедельник, 3 октября, на рынке зафиксировали обвал акций компании Tesla, принадлежащей Илону Маску. Все это происходило на фоне скандальных заявлений миллиардера о войне России против Украины.

Документ стороны подписали в апреле этого года. Основанием для этого миллиардер назвал неполную информацию о количестве пользователей и ботов. Актуальные данные о позициях Twitter на рынке, согласно Yahoo!Finance:

Акции компании сейчас торгуются по цене на уровне и 47,95 доллара за штуку;

за штуку; Стоимость ценных бумаг Twitter сегодня колебалась в диапазоне 42,55 доллара – 49,99 доллара за штуку;

за штуку; Рыночная капитализация социальной сети составляет 36,7 миллиарда долларов.

В то же время, издание Forbes оценивает капитал Илона Маска в 235,8 миллиарда долларов. По версии Bloomberg, бизнесмен владеет состоянием в размере 223 миллиардов долларов. Он остается самым богатым человеком в мире.

Что еще известно об истории Илона Маска и компании Twitter

Добавим, что 4 апреля 2022 года на предыдущих торгах акций американской компании выросли на 26%, тогда как на пике этот показатель составил 28%. Цена ценных бумаг колебалась на уровне 50 долларов за штуку, пишет CNBC.

Уже в июле Илон Маск заявил, что передумал покупать социальную сеть. На фоне этого стоимость ценных бумаг компании только в начале дня упала почти на 6%. В целом с 13 мая по 11 июля акции Twitter подешевели на 25%. Пока ни Маск, ни компания Twitter не прокомментировали информацию о приобретении социальной сети.