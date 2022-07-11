Бизнесмен Илон Маск планировал приобрести одну из самых известных социальных сетей в мире за 44 миллиарда долларов. Эта история продолжалась несколько месяцев.

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Илон Маск больше не покупает Twitter

В понедельник, 11 июля, акции социальной сети начали день с падения на уровне 5,6% на фоне заявления Маска об отказе от соглашения. Социальная сеть в целом с 13 апреля 2022 года потеряла 25% – именно в тот день миллиардер согласился на сделку.

Бизнесмен отказался от своего намерения приобрести компанию, основанную Джеком Дорси, в заявлении, которое его юристы подали в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Это произошло в пятницу, 8 июля 2022 года.

Twitter не выполнил свои обязательства по соглашению. В течение почти двух месяцев Маск искал данные и информацию, необходимые для независимой оценки распространенности фейковых или спам-аккаунтов на платформе Twitter,

– объяснили юристы миллиардера.

Интересно, что это не впервые Илон Маск задает вопрос о количестве фейковых аккаунтов в социальной сети. В мае он заявил, что соглашение о приобретении компании не будет продвигаться, пока он не получит доказательства того, что этот показатель составляет менее 5%.

На момент создания этого материала акции компании Twitter колеблются на уровне 34,34 доллара за штуку, согласно данным Yahoo! Finance. В то время как рыночная капитализация составляет 26,24 миллиарда долларов. В то же время авторитетные издания оценивают состояние Илона Маска следующим образом:

Forbes – 230,1 миллиарда долларов;

долларов; Bloomberg – 227 миллиардов долларов.

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