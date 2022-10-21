С 30 сентября 2022 года акции Tesla подешевели на рынке на 16,3%. Соответственно, рыночная капитализация производителя электрокаров снизилась на 135 миллиардов долларов.

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Неожиданное заявление Илона Маска

По всей вероятности, снижение стоимости ценных бумаг компании Илона Маска. По крайней мере, такое заявление можно сделать с учетом отчета Tesla за третий квартал и осторожный прогноз на весь 2022 год.

Чистая прибыль производителя электрокаров в третьем квартале составила 3,3 миллиарда долларов США при доходе в размере 21,45 миллиарда долларов. Несмотря на рост показателя на 56%, выручка оказалась ниже 21,96 миллиарда долларов, которые ожидали аналитики.

К теме! К середине октября ценные бумаги Tesla упали в цене до 204,99 доллара за штуку. Что на 50% меньше максимальной стоимости акций компании, которая была зафиксирована в ноябре прошлого года.

После этого всего Илон Маск сделал важное заявление. Бизнесмен сообщил, что компания обсуждала масштабную программу выкупа акций, направленную на вознаграждение акционеров путем повышения стоимости ценных бумаг. Речь идет об активах на сумму от 5 до 10 миллиардов долларов даже при развитии негативного сценария в 2023 году.

По словам Маска, эта идея активно обсуждалась на уровне руководства компании, где считают, что это имеет смысл. Он добавил, что цель компании наработать правильный процесс для программы выкупа активов. Добавим больше актуальных данных о Маске и Tesla: