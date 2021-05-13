Главным каналом связи Илона Маска с обществом является социальная сеть Twitter. Неоднократно его твиты приводили к запуску аттракциона существенных колебаний на криптобиржах.

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Эффект Маска

В частности, один из самых известных гениев современности достаточно активно поддерживал Dogecoin.

Дело в том, что Dogecoin был создан, как шутка, для того, чтобы высмеять криптовалюту. Судьба любит иронию. Какой р езультат был бы самым ироничным? Валюта, созданная, как шутка, в реальности становится настоящей валютой. На Луну!,

– объяснил свою позицию Маск.

Однако, перед появлением в программе "Saturday Night Live" на канале NBC бизнесмен опубликовал в своем аккаунте в твиттере, на который подписаны 53 миллиона человек, криптовалюта – это перспективно, но призвал людей инвестировать с осторожностью. К этому сообщению миллиардер также прикрепил видео своего февральского интервью для телеканала TMZ, в котором он поделился аналогичной мыслью.

Чтобы внести ясность, люди не должны вкладывать свои сбережения в криптовалюту. Это глупо,

– заявил Маск.

Однако, после этого Маск добавил, если вы хотите спекулировать и развлечься – то есть большой шанс, что криптовалюта станет в будущем валютой Земли, но "это только предположения".

Позиция профессионалов

Несмотря на то, что большинство профессиональных игроков рынка не рассматривают виртуальную валюту в качестве резервной валюты, они отмечают, что вкладчикам стоит инвестировать только ту сумму, которую они могут позволить себе потерять.

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Поскольку их стоимость на самом деле не соответствует какому основному источнику ценности – например, недвижимости, прибыли или процента. Поэтому, почти невозможно предсказать будут они падать или расти. Это всего лишь предположение,

– заявил Джеймс Ледбеттер редактор Fintech FIN.

Ледбеттер отметил, что Dogecoin выделяется на фоне всех криптовалюта, которые в целом являются рисковыми и нестабильными. По его мнению, инвестирование в криптовалюту-шутку – риск потерять почти все накопления, поскольку Dogecoin не имеет внутренней стоимости, и он может очень просто упасть в цене, как и продолжать расти.