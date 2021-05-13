Главным каналом связи Илона Маска с обществом является социальная сеть Twitter. Неоднократно его твиты приводили к запуску аттракциона существенных колебаний на криптобиржах. 

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Эффект Маска

В частности, один из самых известных гениев современности достаточно активно поддерживал Dogecoin. 

Дело в том, что Dogecoin был создан, как шутка, для того, чтобы высмеять криптовалюту. Судьба любит иронию. Какой результат был бы самым ироничным? Валюта, созданная, как шутка, в реальности становится настоящей валютой. На Луну!, 
– объяснил свою позицию Маск.

Однако, перед появлением в программе "Saturday Night Live" на канале NBC бизнесмен опубликовал в своем аккаунте в твиттере, на который подписаны 53 миллиона человек, криптовалюта – это перспективно, но призвал людей инвестировать с осторожностью. К этому сообщению миллиардер также прикрепил видео своего февральского интервью для телеканала TMZ, в котором он поделился аналогичной мыслью.

Чтобы внести ясность, люди не должны вкладывать свои сбережения в криптовалюту. Это глупо,
– заявил Маск.  

Однако, после этого Маск добавил, если вы хотите спекулировать и развлечься – то есть большой шанс, что криптовалюта станет в будущем валютой Земли, но "это только предположения". 

Позиция профессионалов 

Несмотря на то, что большинство профессиональных игроков рынка не рассматривают виртуальную валюту в качестве резервной валюты, они отмечают, что вкладчикам стоит инвестировать только ту сумму, которую они могут позволить себе потерять. 

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Поскольку их стоимость на самом деле не соответствует какому основному источнику ценности – например, недвижимости, прибыли или процента. Поэтому, почти невозможно предсказать будут они падать или расти. Это всего лишь предположение,
 заявил Джеймс Ледбеттер редактор Fintech FIN.

Ледбеттер отметил, что Dogecoin выделяется на фоне всех криптовалюта, которые в целом являются рисковыми и нестабильными. По его мнению, инвестирование в криптовалюту-шутку – риск потерять почти все накопления, поскольку Dogecoin не имеет внутренней стоимости, и он может очень просто упасть в цене, как и продолжать расти.  