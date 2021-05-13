Почему Tesla отказалась от биткоина

Илон Маск, как основатель и генеральный директор Tesla, сообщил в твиттере, что компания временно отказывается от биткоина из-за его негативного влияния на окружающую среду.

Интересно Ethereum обновил исторический максимум: сколько заработали вкладчики, которые инвестировали 1000 долларов

Мы обеспокоены быстрым увеличением использования ископаемого топлива для добычи биткоинов и трансакций, особенно угля, что имеет худшие выбросы со всех видов топлива,

– написал Маск.

При каких условиях оплата биткоинами вернется

В компании ожидают, что вернут способ оплаты биткоином, который ввели только в марте, тогда, когда майнинг биткоинов станет более экологичным. Сейчас компания присматривается к другим криптовалютам, которые являются более эко-дружественными .

Криптовалюта является хорошей идеей на многих уровнях, и мы считаем, что у нее есть перспективное будущее, но это не может быть за счет окружающей среды,

– пишет Маск.

Как отреагировал биткоин

За последние сутки биткоин опустился на 10,64% , по данным Coindesk . В 9:25 13 мая цена остановилась на отметке 51 022 доллара .

Стоимость биткоина течение последней недели / График Libertex

Tesla и биткоин

В конце марта в компании Tesla решили принимать биткоины в качестве оплаты за автомобили и другие услуги.

Биткоин стал не только способом оплаты, но и источником заработка. Ранее Tesla приобрела биткоинов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Позже часть из них компания продала и заработала на этом 101 миллион долларов.