За последний год Ethereum взлетел на более чем 450% в цене до рекордного уровня в более 4300 долларов в среду, 12 мая. Однако аналитики JPMorgan объясняют, что цена несправедлива.

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Как измеряют справедливость цены

В JPMorgan объясняют, что большая сеть пользователей и майнеров делает блокчейн безопасным, а криптовалюту на этом блокчейни более приемлемой. По этим показателям Ethereum существенно не дотягивает в цене.

Что влияет на цену Ethereum

Институциональный интерес. В частности, Европейский инвестиционный банк решил использовать сеть блокчейнов Ethereum для выпуска облигаций на 100 миллионов евро.

Анонсированы изменения в сети Ethereum.

Цена Ethereum

По состоянию на 12 мая 14:30 стоимость Ethereum достигла 4250 долларов, по данным CoinMarketCap . Исторический максимум криптовалюта установила в этот же день – 4360 долларов.