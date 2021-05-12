За последний год Ethereum взлетел на более чем 450% в цене до рекордного уровня в более 4300 долларов в среду, 12 мая. Однако аналитики JPMorgan объясняют, что цена несправедлива.
Интересно Ethereum обновил исторический максимум: сколько заработали вкладчики, которые инвестировали 1000 долларов
Как измеряют справедливость цены
В JPMorgan объясняют, что большая сеть пользователей и майнеров делает блокчейн безопасным, а криптовалюту на этом блокчейни более приемлемой. По этим показателям Ethereum существенно не дотягивает в цене.
Что влияет на цену Ethereum
- Институциональный интерес. В частности, Европейский инвестиционный банк решил использовать сеть блокчейнов Ethereum для выпуска облигаций на 100 миллионов евро.
- Анонсированы изменения в сети Ethereum.
Цена Ethereum
По состоянию на 12 мая 14:30 стоимость Ethereum достигла 4250 долларов, по данным CoinMarketCap. Исторический максимум криптовалюта установила в этот же день – 4360 долларов.