Финансовые рекорды Tesla

За первый квартал 2021 года Tesla отчиталась о доходе в 10,4 миллиарда долларов, что превысило чьи-либо ожидания.

Чистый доход составил 438 миллионов долларов – это рекорд для компании.

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В этом году Tesla планирует на 50% увеличить количество поставок по сравнению с прошлым годом. Ожидают 800 тысяч поставок .

Все благодаря биткоину

Таким результатам и рекордам компания обязана продажи биткоинов. В феврале компания приобрела биткоины на сумму в 1,5 миллиарда долларов .

8 февраля, когда стало известно о решении Tesla приобрести биткоин, он стоил около 39 000 долларов, а сегодня, 29 апреля, – более 54 тысяч долларов (исторический рекорд – 64863 долларов по данным CoinMarketCap ).

Продав часть из этих биткоинов, Tesla заработала 101 миллион долларов . Это почти четвертая часть общей прибыли.

Нулевые выбросы

Другим источником доходов стали продажи регуляторных кредитов (баллов) другим производителям автомобилей. Поскольку компания не вредит окружающей среде, она может продавать избыток этих баллов другим компаниям, чтобы они не нарушали законодательство. Это принесло компании 518 миллионов долларов .

Акции Tesla

Акции компании упали примерно на 16% по сравнению с пиком в начале января. 29 апреля торги на Nasdaq открылись ценой в 696,41 доллара за акцию.



Цена акций Tesla за последний год / График Libertex

Доля рынка электрических автомобилей Tesla уменьшилась в Западной Европе и США, поскольку такие крупные автомобильные компании, как Volkswagen, Ford и General Motors, наконец, начали всерьез относиться к рынку электромобилей. В последнее время Tesla устанавливает рекорды продаж в Китае, но и там появляются конкуренты.