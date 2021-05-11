В отличие от Dogecoin, популярность и стоимость которого росла из-за твитов миллиардеров, Ethereum поддерживают институциональные инвесторы. Кроме того, именно последнюю криптовалюту чаще всего используют для многомиллионных сделок NTF.

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Триумф Ethereum

За последний месяц стоимость криптовалюты выросла почти в два раза. Вторая в мире по величине и влиянию цифровая валюта сейчас стоит более 4000 долларов за монету. Рыночная капитализация Ethereum составляет 481 миллиард долларов. Интересно, что виртуальная валюта стоит больше, чем такие гиганты как Coca-Cola (236 миллиардов долларов) и Ford Motors Co. (46 миллиардов долларов) Ethereum опережает только биткоин, который оценивается в 1,1 триллиона долларов.

Ethereum обновил исторический максимум / Инфографика CoinDesk

В течение следующих месяцев Ethereum будет привлекать все больше инвестиций. По данным CNBC, инвестиция в криптовалюту Ethereum в размере 1000 долларов в январе 2021 года на сегодня составляет 5710, 85 долларов. Стоимость Ethereum выросла на 471%. Эти показатели "бьют" даже лидера рынка криптовалют – биткоин: 1000 долларов – 1984, 13 долларов. Дальше – больше. Инвестор Coinbase Гэрри Тан считает, что цена Ethereum уверенно идет к отметке в 10 тысяч долларов.