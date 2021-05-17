Падение криптовалют

Биткоин упал более чем на 9% за сутки и стоил 42 284 доллара, по данным CoinMarketCap . Последний раз такая цена была 8 февраля. Впоследствии цена немного откатилась и по состоянию на 9:20 биткоин стоит чуть более 45 тысяч долларов.

К теме Илон Маск отреагировал на обвал биткоина: говорит, что Tesla его не продавала



Стоимость биткоина за последние сутки / График Libertex

Ethererum упал еще больше – до 3123 долларов. А Dogecoin упал почти на 7% – до 0,48 доллара.

Причины обвала

В среду, 13 мая, Маск заявил, что Tesla временно отказывается от биткоинов , поскольку его майнинг вредит окружающей среде.

Впоследствии, 16 мая, Маск намекнул, что Tesla, возможно, продала собственные биткоины. Напомним, ранее компания приобрела биткоины на сумму 1,5 миллиарда долларов.

Биткойнеры очень удивятся следующего квартала, когда узнают, что Tesla продала оставшейся капитал в биткоинах. С количеством ненависти, которую получает Илон Маск, я бы его не обвинял,

– написали в твиттер-аккаунте @CryptoWhale.

На этот твит Маск ответил "Действительно". Инвесторы моментального отреагировали на это, поняв, что Маск согласился с фактом продажи биткоинов, и начали их сбрасывать. Правда, сам Маск позже отреагировал на это и заверил, что Tesla не продала ни одного биткоина.