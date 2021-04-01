Илон Маск, который стал очень влиятельным на рынках активов, в который раз поднял цену очередной криптовалюты своим твитом. Что же такого написал Маск, читайте дальше.

Глава SpaceX Илон Маск 1 апреля написал о планах компании в своем твиттере. Американские СМИ уже предположили, что это может быть первоапрельской шуткой.

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SpaceX собирается отправить буквальный Dogecoin на буквальную Луна,

– написал Маск.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021

Как отреагировал Dogecoin

Криптовалюта Dogecoin сразу стремительно выросла в цене. По состоянию на 14:48 ее цена достигла 0,06789 доллара, что на 25% больше, чем день назад, по данным Libertex.



Акции Dogecoin за последнюю неделю / Инфографика Libertex

Шутка или нет

Слова Илона Маска "до Луны" восприняли неоднозначно. Кто-то считает, что речь шла о том, что цена стремительно возрастет. Другие же пошутили, что на Луну полетит настоящая монета Dogecoin. Правда, такие криптовалюты, как Dogecoin, существуют только в цифровом виде.

Как Маск влияет на Dogecoin

В феврале Маск опубликовал несколько сообщений в твиттере с упоминанием о криптовалюте Dogecoin. Сначала он обнародовал фото ракеты-носителя Falcon 9, а в ответах написал слово Doge. После этого стоимость Dogecoin за 15 минут выросла на 19%, а через час – на 76%.

После этого Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала расследование, что касалось основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.

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