Журналисты указали, что Илон Маск может употреблять кокаин, кетамин, экстази и т.д. Поэтому некоторые лица на руководящих должностях и члены совета директоров в компаниях Tesla и SpaceX.

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Илона Маска подозревают в употреблении наркотиков

Например, теперь совет директоров единственной публичной компании Илона Маска, предстал перед сложным выбором: что им делать и нужно ли что-то делать с генеральным директором, который создает серьезные юридические и финансовые риски как руководителей, так и акционеров. Речь идет о производителе электрокаров Tesla.

Издание Barron`s указывает, что новость о возможном употреблении наркотиков Илоном Маском может привести к большей волатильности для акций Tesla на рынке. В понедельник, 8 января, ценные бумаги производителя электрокаров демонстрировали разностороннюю динамику, но завершили торговый день с ростом на уровне 1,34%, согласно данным Google Финансы.

К теме! На момент создания этого материала, акции Tesla колеблются на уровне 240 долларов за штуку. Рыночная капитализация производителя электрокаров составляет 754,70 миллиарда долларов.

В то же время, миллиардер уже отреагировал на материал о нем и заявил, что за последние три года, во время которых проводили рандомные тесты, не обнаруживали следов наркотиков в его организме. Он добавил, что это было одно из требований NASA после того, как он курил марихуану на подкасте Джо Рогана, согласно данным Business Insider.