Это уже назвали самым плохим началом года для компании Tesla с момента выхода на биржу в 2010 году. Потери производителя электрокаров за две недели 2024 составили почти 100 миллиардов долларов.

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Компания Илона Маска потеряла почти 100 миллиардов с начала 2024 года

Одна из главных причин, приведшая к падению цен на акции Tesla – намерение компании Hertz Global Holdings отказаться от электромобилей. Это один из лидеров рынка аренды автомобилей в США. Также на позиции Tesla на рынке повлияло снижение цен на продукцию компании в Китае и увеличение затрат на оплату труда.

Аналитик из Cowen Джеффри Осборн добавил, что сейчас инвесторы серьезно обеспокоены из-за стагнации роста компаний на рынке электромобилей. В частности, он заявил, что снижение цен на автомобили Tesla в Китае лишь усугубляет эти опасения. Мол, это уже сродни "гонке на дно для индустрии EV с учетом острой конкуренции на этом рынке".

Любопытно! Компания Tesla, по итогам 2023 года, была среди компаний, которые продемонстрировали лучшие результаты. Акции производителя электрокаров выросли почти на 104%, а капитализация рынка достигла 760,68 миллиарда долларов.

Как изменился капитал Маска и текущие результаты Tesla на бирже

На момент создания этого материала акции Tesla торгуются по цене на уровне 218,89 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании Илона Маска на сегодняшний день составляет 695,8 миллиарда долларов, по данным Yahoo! Finance.

Капитал американского бизнесмена уменьшился на 23 миллиарда долларов, но он все еще остается самым богатым человеком в мире. Bloomberg оценивает его состояние в 206 миллиардов долларов.