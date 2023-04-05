Самым состоятельным украинцем остается Ринат Ахметов. Его капитал составляет 5,7 миллиарда долларов. С апреля 2022 года эта сумма выросла на 1,5 миллиарда долларов. В общей сложности это стало реальным благодаря учету более 1,8 миллиарда дивидендов от компании "Метинвест" по итогам 2021 года.

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Однако с начала полномасштабной войны он потерял 8 миллиардов долларов. Ахметов занял 445 строчку в общем рейтинге самых богатых людей мира. Далее следуют следующие имена:

Виктор Пинчук с капиталом в размере 2,1 миллиарда долларов . По сравнению с прошлым годом, его состояние выросло. В 2022 году Forbes оценивал богатство украинского бизнесмена в 1,9 миллиарда долларов . Он занял 1434 место;

. По сравнению с прошлым годом, его состояние выросло. В 2022 году Forbes оценивал богатство украинского бизнесмена в . Он занял 1434 место; В общем 77% состояния Пинчука – наличные деньги и активы, которые за пределами Украины. Самым дорогим активом миллиардера в пределах страны остается Interpipe.

состояния Пинчука – наличные деньги и активы, которые за пределами Украины. Самым дорогим активом миллиардера в пределах страны остается Interpipe. Вадим Новинский с состоянием в размере 1,4 миллиарда долларов . Год назад капитал скандального олигарха составил 1,3 миллиарда долларов. Новинский является владельцем "Смарт-Холдинга", а также совладельцем "Метинвеста";

состоянием в размере . Год назад капитал скандального олигарха составил 1,3 миллиарда долларов. Новинский является владельцем "Смарт-Холдинга", а также совладельцем "Метинвеста"; Кроме того, он был одним из самых мощных спонсоров УПЦ Московского патриархата. В декабре СНБО ввел против миллиардера персональные санкции.

Константин Жеваго с состоянием в размере 1,3 миллиарда долларов уже 3 года находится за границей. Он дистанционно возглавляет железорудную империю Ferrexpo. Через год его капитал никак не изменился;

уже 3 года находится за границей. Он дистанционно возглавляет железорудную империю Ferrexpo. Через год его капитал никак не изменился; Он покинул Украину из-за уголовного дела о мошенничестве в банке "Финансы и Кредит", потерпевшем крах в 2015 году. Напомним, что в конце марта суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину.

К теме! Лидером рейтинга Forbes в 2023 году стал французский бизнесмен Бернар Арно. В первую тройку также вошли Илон Маск и Джефф Безос. В общей сложности за год миллиардеры суммарно потеряли 500 миллиардов долларов.

Место в рейтинге самых богатых людей мира нашли и партнеру Игорю Коломойскому. Речь идет о Геннадии Боголюбове. Напомним, они совместно основали уже государственный ПриватБанк в 1990-х годах. Его состояние американское издание оценивает в 1,1 миллиарда долларов. Капитал Боголюбова с прошлого марта тоже никак не изменился. Он является фигурантом ряда производств в Украине.

Состояние Игоря Коломойского оценили в 1 миллиард долларов. Изменений не зафиксировали за последний год. В рейтинге Forbes его упоминают как гражданина Израиля.