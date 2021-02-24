Биткоин подешевел на 10 тысяч долларов: какая цена сейчас
В среду, 23 февраля, цена биткоинов резко обвалилась. Криптовалюта подешевела на 10 тысяч долларов в сутки.
Источник:24 канал
Если 22 февраля биткоин торговался примерно по 55 тысяч долларов, то 23 февраля он опустился до отметки в 45 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.
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По состоянию на 13:59 главная криптовалюта мира стоила 45 393 долларов.
Курс биткоина 17 – 24 февраля / Графика Coindesk
Какой была цена к этому
Это первый резкий обвал биткоина за период исторических рекордов криптовалюты. Так, прирост начался еще 8 февраля, когда биткоин поднялся до отметки в 48 тысяч долларов. Все из-за заявления компании Tesla, которая приобрела цифровые деньги на сумму 1,5 миллиарда долларов.
Свой последний рекорд биткойн поставил 21 февраля, тогда он стоил 58 тысяч долларов.
Позже основатель компаний Tesla Маск в своем твиттере написал, что курс на криптовалюты является завышенным, в частности на биткойн и Ethereum.
Курс биткоинов состоянию на 12:36 24 февраля
- Coindesk – 50 451 доллар.
- Binance – 50 430 долларов.
- CoinMarketCap – 50 456 долларов.
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