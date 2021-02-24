В среду, 23 февраля, цена биткоинов резко обвалилась. Криптовалюта подешевела на 10 тысяч долларов в сутки.

Если 22 февраля биткоин торговался примерно по 55 тысяч долларов, то 23 февраля он опустился до отметки в 45 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

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По состоянию на 13:59 главная криптовалюта мира стоила 45 393 долларов.

Курс биткоина 17 – 24 февраля / Графика Coindesk

Какой была цена к этому

Это первый резкий обвал биткоина за период исторических рекордов криптовалюты. Так, прирост начался еще 8 февраля, когда биткоин поднялся до отметки в 48 тысяч долларов. Все из-за заявления компании Tesla, которая приобрела цифровые деньги на сумму 1,5 миллиарда долларов.

Свой последний рекорд биткойн поставил 21 февраля, тогда он стоил 58 тысяч долларов.

Позже основатель компаний Tesla Маск в своем твиттере написал, что курс на криптовалюты является завышенным, в частности на биткойн и Ethereum.

Курс биткоинов состоянию на 12:36 24 февраля

Coindesk – 50 451 доллар.

Binance – 50 430 долларов.

CoinMarketCap – 50 456 долларов.