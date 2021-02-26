Український бізнесмен Ігор Коломойський володіє майнінг-фермою в Грузії. Влітку 2017 року він інвестував в неї 50 мільйонів доларів.

Інвестицію олігарх здійснив разом із бізнесменами Олексієм Кучухідзе і Георгієм Капанадзе. Про це мовиться в тексті рішення Високого суду Лондона, який опублікували 24 лютого.

До слова Біткойн подешевшав на 10 тисяч доларів: яка ціна зараз

Виробництвом оперували компанії Georgian Manganese LLC і Vartsikhe 2005 LLC.

Інвестована сума становить близько 50 мільйонів доларів. Можлива вартість в січні 2021 року становить 1 мільярд доларів або 50 тисяч біткойнів (в залежності від того, що з цих двох варіантів буде меншим),

– зазначено в документі.

Майнінг на фермі у Грузії тривав з листопада 2017 року до листопада 2018 року, потім – із травня до вересня 2019 року. За цей час вдалось добути 3 533 біткойнів. За даними юриста Коломойського, олігарху належить приблизно 1 000 біткойнів.

Довідка. Станом на 26 лютого, за даними TradingView, ціна біткойна становить понад 46 тисяч доларів. Отже, 1000 біткойнів дорівнює більше ніж 46 мільйонів доларів.

Прогноз на курс біткойна на 2021 рік

У лютому почалось справжнє ралі на ринку криптовалют. Так, 8 лютого біткойн різко піднявся в ціні після повідомлення компанії Tesla про придбання головної криптовалюти на суму 1,5 мільярда доларів.

21 лютого біткойн оновив свій історичний максимум і коштував 58 тисяч доларів. Однак згодом засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що курс на криптовалюту є зависоким, зокрема на біткойн та Ethereum.

Мільярдер Майк Новограц прогнозує, що до кінця 2021 року біткойн виросте до позначки у 60 тисяч доларів. Однак вже у 2024 – 2025 роках він коштуватиме 500 тисяч доларів.

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