Без этого пенсии не получить: в ПФУ сделали важное заявление

Часть украинцев может столкнуться с приостановлением пенсионных выплат из-за невыполнения установленных требований. В Пенсионном фонде объяснили, кого это касается, и на что стоит обратить внимание уже сейчас.

Кто может потерять пенсию уже в июне?

Ряд украинских пенсионеров, в частности внутренне перемещенные лица и граждане, которые длительное время находятся за рубежом, должны до конца 2026 года пройти обязательную физическую или дистанционную идентификацию.

У Пенсионном фонде Украины предупреждают, что в случае невыполнения этого требования пенсионные выплаты могут быть временно приостановлены до момента подтверждения лица. Формально речь идет не об отмене пенсии, а о новой модели контроля за бюджетными выплатами.

После начала полномасштабной войны система социального обеспечения столкнулась с беспрецедентной мобильностью населения: миллионы украинцев сменили место жительства, выехали за границу или получили статус ВПЛ. В результате государство фактически потеряло старый механизм !физического! контроля за получателями социальных средств.

Справочно! На фоне дефицита бюджета и высокой нагрузки на пенсионную систему контроль за социальными выплатами становится не только административным, но и финансовым вопросом для государства. Именно поэтому процедура идентификации постепенно превращается в обязательный элемент доступа к пенсионным средствам для сотен тысяч украинцев в Украине и за ее пределами.

Кто именно должен пройти физическую идентификацию?

Именно поэтому идентификация постепенно превращается не просто в техническую процедуру, а на один из ключевых элементов новой системы верификации социальных выплат. Особое внимание Пенсионный фонд уделяет категориям населения, которые чаще всего меняют место жительства или формат получения пенсии, как вот украинцам за рубежом и внутренне перемещенным лицам.

Фактически государство пытается одновременно решить несколько проблем. С одной стороны, обеспечить непрерывную выплату пенсий людям, которые физически находятся за пределами страны. С другой же, минимизировать риски дублирования выплат, использования неактуальных данных или мошенничества с социальными средствами.

Кто должен пройти повторную идентификацию?

Показательно, что даже пенсионеры, которые уже проходили идентификацию в 2025 году, после возвращения в Украину должны повторно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда. Это связано не только с подтверждением личности, но и с фиксацией актуального места жительства, от которого зависит часть административных процедур в системе социального обеспечения.

Отдельно Пенсионный фонд уточняет правила для украинцев, которые выезжают за границу временно. Если пребывание за пределами страны не превышает 183 дня в течение года и человек не оформляет официальный статус проживания или защиты в другом государстве, повторная физическая идентификация не нужна.

Фактически система пытается разграничить краткосрочную мобильность и постоянное проживание за границей.

Важно! В то же время для граждан, которые постоянно находятся за пределами Украины, процедура становится обязательной независимо от предыдущих проверок. Если до 31 декабря 2026 года лицо не подтвердит свои данные, выплаты могут быть автоматически заблокированы до прохождения идентификации.

Можно ли пройти идентификацию онлайн?

Ключевым инструментом этой трансформации стала цифровизация. Одним из основных механизмов проверки сегодня является видеоидентификация через электронный портал Пенсионного фонда. Фактически война ускорила переход пенсионной системы к модели дистанционного администрирования, где значительная часть процедур происходит онлайн без физического присутствия человека.

Вместе с этим усиление контроля демонстрирует и более широкую тенденцию в украинской социальной политике. Государство постепенно переходит от модели доверия к системе постоянной цифровой верификации. В таких условиях сам факт назначения пенсии уже не гарантирует бессрочного автоматического получения средств без регулярного подтверждения данных.

