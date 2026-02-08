Кому приостановили выплату пенсий?

Объяснения о причинах приостановления пенсионных выплат и порядке их восстановления озвучил министр социальной политики Денис Улютин.

Интересно Пенсия без стажа: на какие выплаты можно рассчитывать

По словам главы Минсоцполитики, законодательные изменения, приняты еще в 2024 году, предусмотрели обязательное подтверждение личности для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, выехали оттуда на подконтрольную Украине территорию или находятся за рубежом.

Также документ обязал таких получателей социальных выплат подтвердить, что они не получают финансовую помощь от государства-агрессора. Однако часть граждан не прошла идентификацию вовремя, из-за чего начисление пенсий для них временно приостановили.

Возобновляют ли выплаты после уточнения данных?

Министр подчеркнул, что речь идет не об отмене пенсий. Выплаты лишь временно блокируются до момента подтверждения личности. После завершения процедуры человеку доначисляют все средства за период паузы.

В ведомстве отмечают, что в начале 2026 года проводили дополнительную коммуникацию с такими пенсионерами. Части выплаты уже возобновили после уточнения данных, другие граждане самостоятельно обратились для прохождения процедуры после того, как не получили очередное начисление.

Как возобновить поступление пенсии на карточку?

В Минсоцполитики объясняют, что восстановление выплат возможно только после прохождения идентификации. Сделать это можно дистанционно через государственные цифровые сервисы или электронные инструменты Пенсионного фонда, напоминают в Дії.

Обратите внимание! Для граждан, которые по состоянию здоровья или другим причинам не могут самостоятельно посетить учреждение, предусмотрен вариант прохождения процедуры по месту пребывания после обращения в фонд.

Также доступна видеоидентификация, но ее проводят по предварительному согласованию с Пенсионным фондом. Если же человек не пользуется цифровыми сервисами, он может обратиться непосредственно в отделение ПФУ.

Будут ли повышать размер пенсий в Украине?