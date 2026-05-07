Сколько стажа надо для назначения пенсии по инвалидности?

Для назначения пенсии по инвалидности, нужно приобрести от 1 до 15 лет стажа, сообщает ПФУ.

Точные требования зависят от:

количества стажа;

группы инвалидности.

Сейчас для лиц с I группой инвалидности, нужно иметь от 1 до 10 лет для назначения пенсии. Для II и III групп требования от 1 до 14 лет страхового стажа.

Лица, признаны инвалидами после достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 Закона, имеют право на пенсию по инвалидности при наличии 15 лет страхового стажа,

– указывает ПФУ.

Как определяется пенсия по инвалидности сейчас?

Пенсия по инвалидности зависит от возрастной. Сейчас это соотношение такое:

граждане с инвалидностью I группы должны получать 100% пенсии по возрасту;

с инвалидностью II группы – 90%;

с инвалидностью III группы – 50%, сообщает ПФУ.

К тому же размер пенсии по инвалидности зависит от обстоятельств ее приобретения.

Важно! Группа инвалидности может быть со временем изменена

Если при повторном осмотре лицу с инвалидностью установлена другая группа (подгруппа) инвалидности, размер пенсии, продленной в соответствии с настоящим пунктом, пересматривается с месяца, следующего за месяцем поступления заключения медико-социальной экспертизы в территориальный орган Пенсионного фонда,

– сообщает ПФУ.

Что еще важно знать о назначении пенсии по инвалидности?