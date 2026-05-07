Сколько стажа надо для назначения пенсии по инвалидности?
Для назначения пенсии по инвалидности, нужно приобрести от 1 до 15 лет стажа, сообщает ПФУ.
Точные требования зависят от:
- количества стажа;
- группы инвалидности.
Сейчас для лиц с I группой инвалидности, нужно иметь от 1 до 10 лет для назначения пенсии. Для II и III групп требования от 1 до 14 лет страхового стажа.
Лица, признаны инвалидами после достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 Закона, имеют право на пенсию по инвалидности при наличии 15 лет страхового стажа,
– указывает ПФУ.
Как определяется пенсия по инвалидности сейчас?
Пенсия по инвалидности зависит от возрастной. Сейчас это соотношение такое:
- граждане с инвалидностью I группы должны получать 100% пенсии по возрасту;
- с инвалидностью II группы – 90%;
- с инвалидностью III группы – 50%, сообщает ПФУ.
К тому же размер пенсии по инвалидности зависит от обстоятельств ее приобретения.
Важно! Группа инвалидности может быть со временем изменена
Если при повторном осмотре лицу с инвалидностью установлена другая группа (подгруппа) инвалидности, размер пенсии, продленной в соответствии с настоящим пунктом, пересматривается с месяца, следующего за месяцем поступления заключения медико-социальной экспертизы в территориальный орган Пенсионного фонда,
– сообщает ПФУ.
Что еще важно знать о назначении пенсии по инвалидности?
При исчислении пенсии по возрасту, в этом случае, засчитывается не только приобретенный страховой стаж. Также в этот период учитывается время со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.
Время назначения пенсии по инвалидности зависит от даты обращения. Если подать заявление не позднее чем за 3 месяца дня установления инвалидности, то выплата назначается дня установления инвалидности. Но возможна и другая ситуация. Если заявление подано позже чем за 3 месяца, то пенсия назначается со дня обращения.