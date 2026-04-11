Кому придется вернуть часть пенсии государству?
В мае части украинских пенсионеров может понадобиться вернуть чрезмерно начисленные выплаты. Как объясняют в Пенсионном фонде, это касается случаев, когда пенсия была рассчитана на основе неактуальных или неполных данных, а получатели вовремя не сообщили об изменениях, влияющих на ее размер.
Интересно Какая пенсия будет, если имеешь непрерывный стаж 26 лет
Самой распространенной причиной переплат являются изменения в занятости. В частности, речь идет о трудоустройстве или открытии ФЛП, что может влиять на право на отдельные надбавки или даже на сам факт получения пенсии.
В то же время увольнение с работы или прекращение предпринимательской деятельности также меняет условия начисления выплат. Поэтому важно своевременно сообщать Пенсионный фонд, чтобы избежать накопления переплат и дальнейших удержаний из выплат.
Справочно: Переплаты возникают не только из-за действий самих пенсионеров. Причиной могут быть и технические ошибки. Например, представление работодателем некорректных данных о заработной плате или страховом стаже. В таких случаях также проводится перерасчет, а излишне выплаченные средства подлежат возврату.
В каких еще случаях могут отчислят часть пенсии?
Отдельную группу составляют пенсионеры за выслугу лет. Если они возвращаются к работе на должностях, дающих право на аналогичную пенсию, выплаты могут быть приостановлены. В случае несвоевременного уведомления возникает переплата, которую впоследствии нужно компенсировать, напоминает ведомство.
Значение имеют и изменения социального статуса. Например, потеря статуса ветерана, переезд или другие обстоятельства могут влиять на право на льготы и доплаты. Аналогично, изменения условий получения дополнительных выплат, в частности связанных с уходом или содержанием детей, также могут приводить к корректировке пенсии.
Кому пенсию вообще могут прекратить выплачивать?
Пенсионные выплаты могут временно приостановить в ряде типичных ситуаций, связанных с отсутствием активности или подтверждения статуса получателя.
В частности, основанием для приостановления является отсутствие каких-либо операций с пенсионным счетом в течение шести месяцев. Речь идет о ситуации, когда не происходит ни снятие наличных, ни оплат, ни переводов.
Также выплаты могут прекратить, если пенсионер не прошел обязательную идентификацию. Это одно из ключевых условий для подтверждения права на получение средств.
Отдельно учитывается получение пенсии по доверенности. Если такая форма длится более года и не была обновлена или подтверждена, выплаты могут приостановить.