Кому придется вернуть часть пенсии государству?

В мае части украинских пенсионеров может понадобиться вернуть чрезмерно начисленные выплаты. Как объясняют в Пенсионном фонде, это касается случаев, когда пенсия была рассчитана на основе неактуальных или неполных данных, а получатели вовремя не сообщили об изменениях, влияющих на ее размер.

Самой распространенной причиной переплат являются изменения в занятости. В частности, речь идет о трудоустройстве или открытии ФЛП, что может влиять на право на отдельные надбавки или даже на сам факт получения пенсии.

В то же время увольнение с работы или прекращение предпринимательской деятельности также меняет условия начисления выплат. Поэтому важно своевременно сообщать Пенсионный фонд, чтобы избежать накопления переплат и дальнейших удержаний из выплат.

Справочно: Переплаты возникают не только из-за действий самих пенсионеров. Причиной могут быть и технические ошибки. Например, представление работодателем некорректных данных о заработной плате или страховом стаже. В таких случаях также проводится перерасчет, а излишне выплаченные средства подлежат возврату.

В каких еще случаях могут отчислят часть пенсии?

Отдельную группу составляют пенсионеры за выслугу лет. Если они возвращаются к работе на должностях, дающих право на аналогичную пенсию, выплаты могут быть приостановлены. В случае несвоевременного уведомления возникает переплата, которую впоследствии нужно компенсировать, напоминает ведомство.

Значение имеют и изменения социального статуса. Например, потеря статуса ветерана, переезд или другие обстоятельства могут влиять на право на льготы и доплаты. Аналогично, изменения условий получения дополнительных выплат, в частности связанных с уходом или содержанием детей, также могут приводить к корректировке пенсии.

Кому пенсию вообще могут прекратить выплачивать?