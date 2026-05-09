Хто може втратити пенсію вже у червні?

Низка українських пенсіонерів, зокрема внутрішньо переміщені особи та громадяни, які тривалий час перебувають за кордоном, повинні до кінця 2026 року пройти обов’язкову фізичну або дистанційну ідентифікацію.

У Пенсійному фонді України попереджають, що у разі невиконання цієї вимоги пенсійні виплати можуть бути тимчасово призупинені до моменту підтвердження особи. Формально йдеться не про скасування пенсії, а про нову модель контролю за бюджетними виплатами.

Після початку повномасштабної війни система соціального забезпечення зіткнулася з безпрецедентною мобільністю населення: мільйони українців змінили місце проживання, виїхали за кордон або отримали статус ВПО. У результаті держава фактично втратила старий механізм !фізичного! контролю за отримувачами соціальних коштів.

Довідково! На тлі дефіциту бюджету та високого навантаження на пенсійну систему контроль за соціальними виплатами стає не лише адміністративним, а й фінансовим питанням для держави. Саме тому процедура ідентифікації поступово перетворюється на обов’язковий елемент доступу до пенсійних коштів для сотень тисяч українців в Україні та за її межами.

Хто саме повинен пройти фізичну ідентифікацію?

Саме тому ідентифікація поступово перетворюється не просто на технічну процедуру, а на один із ключових елементів нової системи верифікації соціальних виплат. Особливу увагу Пенсійний фонд приділяє категоріям населення, які найчастіше змінюють місце проживання або формат отримання пенсії, як от українцям за кордоном та внутрішньо переміщеним особам.

Фактично держава намагається одночасно вирішити кілька проблем. З одного боку, забезпечити безперервну виплату пенсій людям, які фізично перебувають поза межами країни. З іншого ж, мінімізувати ризики дублювання виплат, використання неактуальних даних або шахрайства із соціальними коштами.

Хто повинен пройти повторну ідентифікацію?

Показово, що навіть пенсіонери, які вже проходили ідентифікацію у 2025 році, після повернення в Україну повинні повторно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду. Це пов’язано не лише з підтвердженням особи, а й із фіксацією актуального місця проживання, від якого залежить частина адміністративних процедур у системі соціального забезпечення.

Окремо Пенсійний фонд уточнює правила для українців, які виїжджають за кордон тимчасово. Якщо перебування за межами країни не перевищує 183 дні протягом року і людина не оформлює офіційний статус проживання або захисту в іншій державі, повторна фізична ідентифікація не потрібна.

Фактично система намагається розмежувати короткострокову мобільність і постійне проживання за кордоном.

Важливо! Водночас для громадян, які постійно перебувають за межами України, процедура стає обов’язковою незалежно від попередніх перевірок. Якщо до 31 грудня 2026 року особа не підтвердить свої дані, виплати можуть бути автоматично заблоковані до проходження ідентифікації.

Чи можна пройти ідентифікацію онлайн?

Ключовим інструментом цієї трансформації стала цифровізація. Одним із основних механізмів перевірки сьогодні є відеоідентифікація через електронний портал Пенсійного фонду. Фактично війна прискорила перехід пенсійної системи до моделі дистанційного адміністрування, де значна частина процедур відбувається онлайн без фізичної присутності людини.

Разом із цим посилення контролю демонструє і ширшу тенденцію в українській соціальній політиці. Держава поступово переходить від моделі довіри до системи постійної цифрової верифікації. У таких умовах сам факт призначення пенсії вже не гарантує безстрокового автоматичного отримання коштів без регулярного підтвердження даних.

