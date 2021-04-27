Сейчас на рынке растет спрос на медь, тогда как предложение является весьма ограниченным. Эти условия уже назвали идеальным штормом.

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Эра восстановления

В понедельник, 26 апреля, стоимость меди взлетела до 10 тысяч долларов за тонну. Это самая высокая цена с 2011 года. Стоит заметить, что в марте 2020 года одна тонна этого металла даже не стоила 5000 долларов.

На фоне восстановления мировой экономики популярность мягкого металла набирает обороты. Актуальность этой тенденции также поддерживает проект президента США Джозефа Байдена в сфере инфраструктуры на 2,2 триллиона долларов, где есть инициативы по развитию зеленой энергетики.

Цена на медь стремительно растет / Инфографика MacroTrends

Бум электромобилей тоже является одним из факторов влияния. Медь все чаще используют для создания нового вида автомобилей. Известно, что на одно транспортное средство нужно примерно 200 фунтов (90 килограммов) металла. Для сравнения, в процессе создания автомобилей с бензиновыми двигателями достаточно от 20 до 50 фунтов меди (20 – 22 килограмма).

Новая нефть

По прогнозу Goldman Sachs, к 2025 году стоимость металла может вырасти до 15 тысяч долларов. В инвестиционной компании считают, что медь – это новая нефть. Кроме того, считают, что спрос на металл вырастет на 900% до 2030 года.

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Поэтому, это десятилетие может стать самой большой фазой роста объемов мирового спроса на медь в истории. Однако, эксперты убеждены, что рынок меди совершенно не готов к этой критически важной роли.