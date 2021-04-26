Инвестиционный путь Миллера не был простым. Он на собственном опыте знает, что такое победы и поражения.

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Крах

В 2008 году мировой экономический кризис буквально поставила на колени его фонд Legg Mason Value Trust. Под руководством Миллера финучреждение 15 лет подряд опережало эталонный индекс S&P 500. Однако, ставка на активы Bear Stearns и Freddie Mac – стала началом краха, поскольку эти финансовые организации оказались в эпицентре кризиса ипотечного кредитования.

S&P 500 Это фондовый индекс, в корзину которого включено 500 акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. Список принадлежит компании Standard & Poor's и ею же составляется.

В результате фонд Миллера "упал" н а 55%, а его капитал с 77 миллиардов долларов сократился до 800 миллионов долларов. Крах бизнеса и развод привели к тому, что личное состояние инвестора за несколько месяцев сократились почти на 90% .

"Золотые" активы

Однако, смелые решения Миллера помогли ему снова сколотить немалый капитал. В частности, речь идет о том, что бизнесмен начал вкладывать средства в активы Amazon почти сразу, как компания стала публичной в 1997 году. А после того, как пузырь доткомов лопнул, он только увеличил свою долю в группе электронной коммерции.

Пузырь доткомов Экономический пузырь, который существовал в период примерно с 1995 по 2001 год. Кульминация произошла 10 марта 2000 года, когда индекс NASDAQ достиг отметки в 5132,52 пункта в течение торгов и упал до 5048,62 при закрытии.

Этот шаг однозначно можно назвать удачным и успешным, поскольку цена активов детища Джефф Безос с 40 долларов в ноябре 2008 года выросла до 3343 долларов в 2021 году. По словам Миллера, в 2020 году его инвестиционный портфель на 83% состоял из акций Amazon.

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Еще одной победой Миллера стала ставка на биткоин. Инвестор начал покупать эти активы, когда их стоимость колебалась в пределах от 200 до 300 долларов, а средняя стоимость ценных бумаг остановилась на уровне 500 долларов. По 2020 цифровая валюта выросла в цене более чем на 600% . Таким образом, можно смело предположить, что Миллер получил 10 000% прибыли от своих инвестиций.

Билл Миллер признался, что инвестиции в Amazon и биткоин позволили ему вновь стать миллиардером. Он убежден, что эти компании только набирают обороты. Инвестор прогнозирует, что в ближайшие три года акции Amazon удвоят свои показатели, а стоимость биткоина возрастет в 10 раз.