Популярность палладия на фондовых рынках набирает обороты в течение нескольких последних лет. Поэтому, палладий, который относится металлов платиновой группы, становится мощным игроком.
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Исторический рекорд
Впервые в истории фьючерсы палладия торговались на бирже на уровне 2900 долларов за тройскую унцию. За последний месяц активы ценного метала выросли в цене почти на 11%. Это произошло на фоне опасений относительно проблем с поставками. Интересно, что цена золота сейчас остановилась на уровне 1777 долларов за унцию.
Стоимость палладия обновила исторический рекорд / Инфографика Trading Economics
Тогда как спрос на палладий стремительно растет. Главная причина – это то установление более жестких правил регулирования выбросов автомобилей в странах Европы и в Китае. Отметим, что именно палладий используют в каталитических конвертерах. Крупнейшими производителями палладия являются Россия и Южная Африка. На эти страны приходится 70 – 80% мирового производства. Далее следуют США, Канада и Зимбабве.
Каталитический конвертерЭто аппарат в выхлопной системе двигателя внутреннего сгорания, предназначенный для уменьшения токсичности отработавших газов через восстановление оксидов азота и использования полученного кислорода для дожигания угарного газа и несгоревших углеводородов.
На Нью-Йоркской товарной бирже котировки контрактов на платину колебалось в пределах 2856,5 доллара за унцию, что на 0,5% больше, чем показатели на закрытии предыдущих торгов. Максимально цена за одну унцию в ходе этой сессии равнялась 2928 долларов.