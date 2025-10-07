Украинская валюта может измениться: в Раду внесли новый законопроект
- Депутат Георгий Мазурашу подал законопроект, предлагающий добавить на гривны надпись "Мы верим в Бога".
- Детали по законопроекту пока отсутствуют.
Депутат из фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу подал в Раду новый законопроект. Чиновник предлагает несколько изменить в дизайне гривен
Как может измениться дизайн гривен?
Мазурашу предлагает добавить на гривны надпись "Мы верим в Бога", сообщает 24 Канал со ссылкой на законопроект №14102.
Интересно, что деталей относительного этого законопроекта пока нет. Более того, по состоянию на сейчас, отсутствует даже записка к нему.
Несколько похожее выражение можно увидеть на американской валюте. Там есть надпись "In God We Trust" (она переводится как "на Бога полагаемся"). Нужно понимать, что эта фраза является официальным девизом США, именно поэтому она и печатается на долларах, начиная с 1956 года.
Важно! Статьей 35 Конституции Украины установлено, что церковь отделена от государства. Соответственно на украинской территории ни одна религия не является обязательной.
Последние важные новости о гривне
НБУ принял решение о выводе из обращения 10 копеек. Этот процесс будет происходить постепенно. То есть, по состоянию на сейчас, такие копейки еще являются действующим платежным средством.
Также регулятор продолжает заменять старые банкноты. Это происходит незаметно для рядовых граждан, ведь обмен осуществляется, когда эти купюры попадают в банк. Такая "замена" необходима, чтобы улучшать защиту банкнот.
В Украине могут исчезнуть копейки. Дело в том, что их, вероятно, переименуют на шаги. Пока это только законопроект, то есть, решение еще не принято.