Українська валюта може змінитись: у Раду внесли новий законопроєкт
- Депутат Георгій Мазурашу подав законопроєкт, що пропонує додати на гривні напис "Ми віримо в Бога".
- Деталі щодо законопроєкту наразі відсутні.
Депутат із фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу подав у Раду новий законопроєкт. Урядовець пропонує дещо змінити у дизайні гривень
Як може змінитись дизайн гривень?
Мазурашу пропонує додати на гривні напис "Ми віримо в Бога", повідомляє 24 Канал з посиланням на законопроєкт №14102.
Цікаво, що деталей відносного цього законопроєкту поки немає. Щобільше, станом на зараз, відсутня навіть записка до нього.
Дещо схожий вислів можна побачити на американській валюті. Там є напис "In God We Trust" (він перекладається як "на Бога покладаємося"). Потрібно розуміти, що ця фраза є офіційним девізом США, саме тому вона і друкується на доларах, починаючи з 1956 року.
Важливо! Статтею 35 Конституції України встановлено, що церква відокремлена від держави. Відповідно на українській території жодна релігія не є обов'язковою.
Останні важливі новини про гривні
НБУ ухвалив рішення про виведення з обігу 10 копійок. Цей процес відбуватиметься поступово. Тобто, станом на зараз, такі копійки ще є чинним платіжним засобом.
Також регулятор продовжує замінювати старі банкноти. Це відбувається непомітно для пересічних громадян, адже обмін здійснюється, коли ці купюри потрапляють в банк. Така "заміна" необхідна, аби покращувати захист банкнот.
В Україні можуть зникнути копійки. Річ у тім, що їх, імовірно, перейменують на шаги. Поки що це лише законопроєкт, себто, рішення ще не ухвалено.