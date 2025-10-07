Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Українська валюта може змінитись: у Раду внесли новий законопроєкт
7 жовтня, 12:55
2

Українська валюта може змінитись: у Раду внесли новий законопроєкт

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Депутат Георгій Мазурашу подав законопроєкт, що пропонує додати на гривні напис "Ми віримо в Бога".
  • Деталі щодо законопроєкту наразі відсутні.

Депутат із фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу подав у Раду новий законопроєкт. Урядовець пропонує дещо змінити у дизайні гривень

Як може змінитись дизайн гривень?

Мазурашу пропонує додати на гривні напис "Ми віримо в Бога", повідомляє 24 Канал з посиланням на законопроєкт №14102.

Читайте також Продовжують рости: як змінились ціни на нафту у жовтні

Цікаво, що деталей відносного цього законопроєкту поки немає. Щобільше, станом на зараз, відсутня навіть записка до нього.

Дещо схожий вислів можна побачити на американській валюті. Там є напис "In God We Trust" (він перекладається як "на Бога покладаємося"). Потрібно розуміти, що ця фраза є офіційним девізом США, саме тому вона і друкується на доларах, починаючи з 1956 року.

Важливо!  Статтею 35 Конституції України встановлено, що церква відокремлена від держави. Відповідно на українській території жодна релігія не є обов'язковою.

Останні важливі новини про гривні

  • НБУ ухвалив рішення про виведення з обігу 10 копійок. Цей процес відбуватиметься поступово. Тобто, станом на зараз, такі копійки ще є чинним платіжним засобом.

  • Також регулятор продовжує замінювати старі банкноти. Це відбувається непомітно для пересічних громадян, адже обмін здійснюється, коли ці купюри потрапляють в банк. Така "заміна" необхідна, аби покращувати захист банкнот.

  • В Україні можуть зникнути копійки. Річ у тім, що їх, імовірно, перейменують на шаги. Поки що це лише законопроєкт, себто, рішення ще не ухвалено.