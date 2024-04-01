Известный соучредитель Monobank рассказал, как хранит деньги во время войны и куда инвестирует
Источник:Dew.ua
Сооснователь Monobank Олег Гороховский рассказал, как он хранит деньги во время войны. В частности, Гороховский поделился, куда инвестирует и считает ли себя банкиром.
Прежде всего Гороховский заявил, что не считает себя банкиром. По его словам, он айтишник, который имеет отношение к финансам.
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Гороховский рассказал о своих инвестициях и бизнесе
Олег Гороховский заявил, что сейчас вариантов для инвестиций не много, поскольку идет война, а Нацбанк пытается спасти стабильность гривны. Кроме того, нужно остановить отток капитала из страны.
Поэтому ты можешь выбрать только покупку валюты или инвестирование в облигации государственные.
Бизнесмен также уточнил, что большинство собственных сбережений держит в валюте: половину в долларах, половину в гривнах. Еще один вариант для вложений для соучредителя Monobank – развитие собственного бизнеса, который приносит прибыль. По его словам, это лучший вариант, поскольку удается контролировать средства.
Больше новостей о Monobank:
- В феврале Олег Гороховский сообщил, что, с начала полномасштабной агрессии России украинцы помогли армии на сумму в размере 43,7 миллиарда гривен. В валютном эквиваленте эта сумма составляет 1 миллиард евро;
- Кроме того, в начале февраля 2024 года в Monobank объявили о запуске нового сервиса для помощи ВСУ. Речь идет о "Боевых", которые каждый сможет оставлять после посещения заведений. Эти средства будут направлять непосредственно на нужды военных.