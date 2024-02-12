Украинцы поддержали ВСУ на десятки миллиардов гривен
Согласно заметке соучредителя Monobank Олега Гороховского, с начала полномасштабной агрессии России против Украины украинцы помогли армии на сумму в размере 43,7 миллиарда гривен. В валютном эквиваленте эта сумма составляет 1 миллиард евро.
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Все комплименты уже клише. Скажу, что настоящая честь быть причастным к такому.
Больше новостей о банковском секторе Украины:
- Напомним, что в начале февраля 2024 года в Monobank объявили о запуске нового сервиса для помощи ВСУ. Речь идет о "Боевых", которые каждый сможет оставлять после посещения заведений. Эти средства будут направлять непосредственно на нужды военных;
- НБУ может ввести новые ограничения для карточных переводов и введение предельных лимитов перевода наличных через терминалы самообслуживания. Регулятора тщательно изучает этот вопрос и предупреждает, что это связано с проблемой теневых платежей.