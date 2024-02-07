Банкир отметил, что каждый месяц украинцы оставляют чаевыми более 100 миллионов гривен. В то же время он отметил, что без Вооруженных Сил Украины украинцы просто не имели бы возможности посещать кафе или рестораны. Именно поэтому, по его словам, в Monobank создали еще одну услугу.

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Monobank запустил сервис для поддержки ВСУ

Новый сервис в Monobank получил название "Боевые", который функционирует по схеме уплаты чаевых в заведениях. Гороховский отметил, что "чаевые – это благодарность за сервис, а "Боевые" – это благодарность за жизнь".

Олег Гороховский Соучредитель Monobank Мы хотим стать первой страной в мире, которая сделает ежедневной привычкой не только чаевые, но и "Боевые".

По словам Гороховского, отныне при оплате счета в заведениях через QR-код после экрана с чаевыми будет появляться экран "Боевых". Таким образом, каждый сможет поблагодарить ВСУ за защиту. Банкир отметил, что средства с этого сервиса пойдут на непосредственные нужды военных. Речь идет о заведениях, которые активируют новый сервис от Monobank. Гороховский подметил, что любое заведение имеет возможность добавить свою "Банку" и "Боевые" пойдут подразделениям или военным, которые поддерживает именно этот бизнес.

Если бы не ВСУ, за столиками в ресторанах было бы всегда пусто. Да и столов наверняка уже не было бы. Помните об этом за каждой чашечкой кофе. И оставляйте не только чаевые тем, кто нам его приготовил, а и Боевые тем, благодаря кому, этот кофе вообще возможен,

– добавил Гороховский.

Напомним, что в конце 2023 года Monobank отразил массовую DDоS-атаку. Интересно, что в тот же день возник серьезный сбой в работе оператора мобильной сети Kyivstar.