Перш за все Гороховський заявив, що не вважає себе банкіром. За його словами, він айтівець, який має відношення до фінансів.
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Гороховський розповів про свої інвестиції та бізнес
Олег Гороховський заявив, що зараз варіантів для інвестицій не багато, оскільки триває війна, а Нацбанк намагається врятувати стабільність гривні. Крім того, потрібно зупинити відплив капіталу з країни.
Тому ти можеш обрати лише покупку валюти або інвестування в облігації державні.
Бізнесмен також уточнив, що більшість власних заощаджень тримає у валюті: половину у доларах, половину у гривнях. Ще один варіант для вкладень для співзасновника Monobank – розвиток власного бізнесу, який приносить прибуток. За його словами, це найкращий варіант, оскільки вдається контролювати кошти.
Більше новин про Monobank:
- У лютому Олег Гороховський повідомив що, від початку повномасштабної агресії Росії українці допомогли війську на суму у розмірі 43,7 мільярда гривень. У валютному еквіваленті ця сума становить 1 мільярд євро;
- Крім того, на початку лютого 2024 року у Monobank оголосили про запуск нового сервісу для допомоги ЗСУ. Йдеться про "Бойові", які кожен зможе залишати після відвідування закладів. Ці кошти будуть спрямовувати безпосередньо на потреби військових.