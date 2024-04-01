Перш за все Гороховський заявив, що не вважає себе банкіром. За його словами, він айтівець, який має відношення до фінансів.

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Гороховський розповів про свої інвестиції та бізнес

Олег Гороховський заявив, що зараз варіантів для інвестицій не багато, оскільки триває війна, а Нацбанк намагається врятувати стабільність гривні. Крім того, потрібно зупинити відплив капіталу з країни.

Олег Гороховський Співзасновник Monobank Тому ти можеш обрати лише покупку валюти або інвестування в облігації державні.

Бізнесмен також уточнив, що більшість власних заощаджень тримає у валюті: половину у доларах, половину у гривнях. Ще один варіант для вкладень для співзасновника Monobank – розвиток власного бізнесу, який приносить прибуток. За його словами, це найкращий варіант, оскільки вдається контролювати кошти.

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