Прежде всего Гороховский заявил, что не считает себя банкиром. По его словам, он айтишник, который имеет отношение к финансам.

Обратите внимание Инвестиции в современном мире: главные плюсы и минусы, о которых стоит знать всем

Гороховский рассказал о своих инвестициях и бизнесе

Олег Гороховский заявил, что сейчас вариантов для инвестиций не много, поскольку идет война, а Нацбанк пытается спасти стабильность гривны. Кроме того, нужно остановить отток капитала из страны.

Олег Гороховский Соучредитель Monobank Поэтому ты можешь выбрать только покупку валюты или инвестирование в облигации государственные.

Бизнесмен также уточнил, что большинство собственных сбережений держит в валюте: половину в долларах, половину в гривнах. Еще один вариант для вложений для соучредителя Monobank – развитие собственного бизнеса, который приносит прибыль. По его словам, это лучший вариант, поскольку удается контролировать средства.

Больше новостей о Monobank: