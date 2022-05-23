Основатель и руководитель медиакомпании S4 Capital верит, что война России в Украине может принести пользу трем крупнейшим американским компаниям в сфере высоких технологий. Речь идет о Google, Meta и Amazon.

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Британский бизнесмен о войне в Украине и американских техгигантах

Соответствующее заявление британский бизнесмен сделал во время экономического форума в Давосе. Напомним, что на мероприятии также выступил и президент Украины Владимир Зеленский. По словам Соррелла, он очень оптимистично настроен по отношению к техгигантам, поскольку война повлияет на них. Он аргументировал свою позицию следующим образом:

Оборона означает киберзащиту и киберпреступление, так что технологии и технологические компании станут очень важными.

Соррелл не сказал, как именно Alphabet, Meta и Amazon могут извлечь выгоду из этого, но все три компании заявляют, что их системы кибербезопасности являются ведущими в мире. Кроме того, Google и Amazon предоставляют инфраструктуру облачных вычислений, которую правительства и киберкомпании могут использовать в кибервойне.

В Google, Amazon и Meta (бывший Facebook) не прокомментировали это заявление британского бизнесмена. Также важно помнить, что война в Украине, которую начала Россия, продолжается как онлайн, так и офлайн. Хакеры с обеих сторон атакуют национальную инфраструктуру, предприятия, правительства и граждан.

К теме! На момент написания этого материала стоимость акций S4 Capital, которую в 2018 году создал Мартин Соррелл, колеблется на уровне 302 фунтов стерлингов или 380 долларов за акцию. Рыночная капитализация компании составляет 1,68 миллиарда фунтов стерлинга (2,1 миллиарда долларов ), согласно данным Yahoo! Finance.

Что происходит с рынком акций

В последние несколько недель большинство техкомпаний зафиксировали существенное обесценивание своих активов на рынке на фоне беспокойства относительно систематической высокой инфляции, повышения процентных ставок и риска глобальной рецессии.

Фондовый рынок Nasdaq снизился на 3,8% на прошлой неделе, падая седьмую неделю подряд. Это самая длинная серия падения для этого индекса за 21 год. Что касается того, угрожает ли миру второй пузырь доткомов, то Соррелл сказал, что уже произошла "массовая коррекция".

Он также добавил, что некоторые люди считают, что возможна дальнейшая коррекция на уровне 5 – 10%. По состоянию на 23 мая 2022 года стоимость акций топовых техкомпаний мира, согласно Yahoo!Finance, составляет:

Google – 2 186 долларов за акцию, рыночная капитализация – 1,437 триллиона долларов;

за акцию, рыночная капитализация – долларов; Amazon – 2 151 доллар за акцию, рыночная капитализация – 1,095 триллиона долларов;

за акцию, рыночная капитализация – долларов; Meta – 193,54 доллара за акцию, рыночная капитализация – 523,7 миллиарда долларов.

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