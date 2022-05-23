Засновник та очільник медіакомпанії S4 Capital вірить, що війна Росії в Україні може принести користь трьом найбільшим американським компаніям у сфері високих технологій. Йдеться про Google, Meta та Amazon.

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Британський бізнесмен про війну в Україні та американських техгігантів

Відповідну заяву британський бізнесмен зробив під час економічного форуму у Давосі. Нагадаємо, що на цьому заході також виступив й президент України Володимир Зеленський. За словами Соррелла, він дуже оптимістично налаштований щодо техгігантів, оскільки війна вплине на них. Він аргументував свою позицію наступним чином:

Оборона означає кіберзахист і кіберзлочин, тож технології та технологічні компанії стануть дуже важливими.

Соррелл не сказав, як саме Alphabet, Meta й Amazon можуть отримати вигоду від цього, але всі три компанії заявляють, що їхні системи кібербезпеки є провідними у світі. Крім того, корпорації Google та Amazon надають інфраструктуру хмарних обчислень, яку уряди та кіберкомпанії можуть використовувати у кібервійні

У Google, Amazon та Meta (колишній Facebook) не прокоментували цю заяву британського бізнесмена. Також важливо пам'ятати, що війна в Україні, яку розпочала Росія, триває як онлайн, так і офлайн. Хакери з обох сторін атакують національну інфраструктуру, підприємства, уряди та громадян.

До теми! На момент написання цього матеріалу, вартість акцій S4 Capital, яку у 2018 році створив Мартін Соррелл, коливається на рівні 302 фунтів стерлінгів або 380 доларів за акцію. Ринкова капіталізація компанії становить 1,68 мільярда фунтів стерлінга (2,1 мільярда доларів), згідно з даними Yahoo!Finance.

Що відбувається з ринком акцій

Протягом останніх кількох тижнів більшість техкомпаній зафіксували суттєве знецінення своїх активів на ринку на фоні занепокоєння щодо систематичної високої інфляції, підвищення процентних ставок та ризику глобальної рецесії.

Фондовий ринок Nasdaq знизився на 3,8% минулого тижня, падаючи сьомий тиждень поспіль. Це найдовша серія падіння для цього індексу за 21 рік. Щодо того, чи загрожує світу друга бульбашка доткомів, то Соррелл сказав, що вже відбулася "масова корекція".

Він також додав, що деякі люди вважають, що ще можлива подальша корекція на рівні 5 – 10%. Станом на 23 травня 2022 року вартість акцій топових техкомпаній світу, згідно з Yahoo!Finance, становить:

Google – 2 186 доларів за акцію, ринкова капіталізація – 1,437 трильйона доларів;

за акцію, ринкова капіталізація – доларів; Amazon – 2 151 долар за акцію, ринкова капіталізація – 1,095 трильйона доларів;

за акцію, ринкова капіталізація – доларів; Meta – 193,54 долара за акцію, ринкова капіталізація – 523,7 мільярда доларів.

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