По его словам, нынешние ограничения заставляют банки делать разные курсы долларов, а это неправильно и сложно.

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Как НБУ ослабил ограничения

Сейчас банки предлагают разный курс для:

операций с картами;

обмена внутри приложения;

ФЛП.

Теперь курс в мобильном приложении и курс по операциям ФЛП не могут отличаться более чем на 1% официального курса Нацбанка. В то же время по карточным транзакциям и обмену в отделениях могут. Заметим, что у Monobank нет своих отделений.

Олег Гороховский Соучредитель Monobank Ну и получается "красиво" – продавать валюту ФЛП мы не можем, а покупать у них валюту можно только по курсу НБУ+1%. ФЛП "счастливы".

Ранее банки могли продавать валюту клиентам под транзакции за границей по курсу не больше 10% от курса НБУ, то есть доллар продавался максимум за 32,18 гривны. Такие транзакции – это огромные объемы, по словам Гороховского. И теперь с упразднением этого ограничения банки могут ставить даже рыночный курс по 37 гривен.

Выходит "дилемма заключенного" – все ждут кто из банков первый поставит рыночный курс по картам (примерно 36 – 37 гривен) и от кого убегут все клиенты в банки, которые пока такой курс не поставили,

– замечает Гороховский.

В Monobank нашли "выход" для ФЛП

Многие ФЛП получают доход в долларах или евро, которые автоматически конвертируются в гривны при получении этого дохода на карту. Но конвертируются они по близкому к официальному курсу. Это бы не было проблемой в мирные времена, когда с экономикой все хорошо. Но сейчас рыночный доллар на 7 – 8 гривен дороже официального.

Поэтому в Monobank решили дать своим клиентам ФЛП валютную карту так, чтобы им не приходилось продавать валюту по нерыночному курсу. Несмотря на такое решение, соучредитель Monobank все равно призывает НБУ пересмотреть ситуацию, чтобы найти лучшее решение для всех сторон.

Напомним, что в НБУ ослабили валютные ограничения для того, чтобы улучшить условия работы банков, а также снизить количество нелегальных операций. Также этим решением хотят уменьшить спекуляции на валютном рынке – ограничили снятие наличных денег за границей до 50 тысяч гривен в месяц, раньше можно было снимать до 100 тысяч гривен.

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