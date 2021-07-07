Илон Маск является одним из самых известных сторонников цифровых валют. Главным инструментом его влияния на этот рынок стал твиттер. Заявления миллиардера неоднократно вызывали тектонические изменения на рынке цифровых валют.

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Маск твитнув фейковою цитату Баффета

В начале этого года Tesla стала крупнейшей компанией, которая начала принимала платежи в биткоинах. Однако, позже производитель электромобилей отказался от этого решения из-за вреда майнинга криптовалют для окружающей среды. Несмотря на все компания Маска обладает биткоинами стоимостью более 1 миллиарда долларов. Миллиардер также признался, что в битве фиатных денег и криптовалют, он делает ставку на последнии .

Фиатние деньги Это тип денег или валюты, ценность которых происходит не от собственной стоимости и гарантии обмена на золото или другую валюту. Фиатние деньги (доллар, евро, гривна, фунт) представлены различными формами: бумажные банкноты, металлические монеты, безналичные средства. Эмиссией этих денег занимается государство.

На этот раз Илон Маск твитнув фейковою цитату известного инвестора Уоррена Баффета о криптовалютах. Позже он удалил это сообщение, которое успели перепостить, по меньшей мере, 7 тысяч пользователей социальной сети.

Найдите как можно больше монет. И быстро!,

– именно эту "цитату" Баффета твитнул Маск.

Маск твитнул фейковою цитату Баффета / Скриншот Twitter / WayBackMachine

Позиция Уоррена Баффета относительно криптовалют

Известно, что основатель инвестиционного гиганта Berkshire Hathaway не является сторонником криптовалюты. По его мнению, покупка виртуальных монет – ближе к азартным играм, чем к инвестированию . По данным Bloomberg Billionaire's Index , капитал Баффета составляет более 100 миллиардов долларов.

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Есть два типа товаров, которые люди покупают и думают, что они инвестируют: один действительно инвестирует, а другой – нет. Если вы покупаете что-то вроде биткоина или какой-то другой криптовалюты, вы на самом деле не имеете ничего. Вы просто надеетесь, что следующий парень заплатит больше,

– именно так Баффет говорил о цифровых валюты в 2018 году.

Позже, инвестор-филантроп добавил, что покупая биткоин люди не инвестируют, а спекулируют. Баффет впервые раскритиковал биткоин в 2014 году, назвав его миражом. Тогда цифровая монета стоила примерно 600 долларов. Когда в 2017 году биткоин взлетел до 20 тысяч долларов за монету 90-летний миллиардер все еще называл криптовалюту "ядом для крыс в квадрате" . По данным CoinDesk , сейчас биткоин стоит чуть больше чем 34 тысячи долларов. Интересно, что в 2021 году Баффет вложил 500 миллионов долларов в бразильский цифровой банк Nubank .