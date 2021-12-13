Миллиардер постоянно занимается криптовалютой, сбивая с толку как фанатов, так и недоброжелателей. Но его влияние на рынок неоспоримо, особенно на цену биткоина и Dоgecoin.
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Илон Маск – главный инфлюенсер мира криптовалют
В 2021 году издание The Washington Post обнародовало статью о роли Илона Маска в мире цифровых денег. В частности, в этом материале говорилось, что "в якобы децентрализованной отрасли, которая должна быть невосприимчивой к влиянию какой-либо одной стороны, рыночные цены, кажется, взлетают или падают в зависимости от силы твитов одного человека".
Илон Маск не просто стал одним из главных инфлюенсеров на рынке криптовалют в 2021 году. По всей вероятности, никто и никогда больше напрямую не влиял на цену актива в истории человечества или, возможно, со времен Цезаря. Миллиардеру достаточно опубликовать мем в твиттере, где его читают более 66,2 миллиона человек, чтобы мгновенно создать сотни миллиардов долларов рыночной капитализации или заставить ее исчезнуть.
Влияние Илона Маска на криптовалюты / Фото Unsplash
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Твиты миллиардера о криптовалютах, которые повлияли на цену:
- В апреле Илон Маск заявил, что отправит Dogecoin на Луну. На фоне этого монета начала стремительно расти в цене. За день Dogecoin подорожал сразу на 25%.
- Основатель и генеральный директор Tesla сообщил в твиттере, что компания временно отказывается от биткоина из-за негативного влияния майнинга монеты на окружающую среду. После этого криптовалюта в сутки потеряла 10,64%.
- Несколько заявлений Илона Маска в мае по поводу "денег будущего" стали причиной обвала на криптобиржах. Например, перед появлением в программе Saturday Night Live на канале NBC бизнесмен опубликовал в своем аккаунте в твиттер, что криптовалюты – это перспективно, но призвал людей инвестировать с осторожностью.
- Летом Илон Маск признался, что его чувства к биткоину прошли. Лидер рынка криптовалют подешевел сразу на 6%. Обвал биткоина привел к падению стоимости Ethereum и Dogecoin.