Миллиардер постоянно занимается криптовалютой, сбивая с толку как фанатов, так и недоброжелателей. Но его влияние на рынок неоспоримо, особенно на цену биткоина и Dоgecoin.

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Илон Маск – главный инфлюенсер мира криптовалют

В 2021 году издание The Washington Post обнародовало статью о роли Илона Маска в мире цифровых денег. В частности, в этом материале говорилось, что "в якобы децентрализованной отрасли, которая должна быть невосприимчивой к влиянию какой-либо одной стороны, рыночные цены, кажется, взлетают или падают в зависимости от силы твитов одного человека".

Илон Маск не просто стал одним из главных инфлюенсеров на рынке криптовалют в 2021 году. По всей вероятности, никто и никогда больше напрямую не влиял на цену актива в истории человечества или, возможно, со времен Цезаря. Миллиардеру достаточно опубликовать мем в твиттере , где его читают более 66,2 миллиона человек, чтобы мгновенно создать сотни миллиардов долларов рыночной капитализации или заставить ее исчезнуть.

Влияние Илона Маска на криптовалюты / Фото Unsplash

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Твиты миллиардера о криптовалютах, которые повлияли на цену: