Инцидент произошел в воскресенье, 12 декабря. На момент создания этого материала, аккаунт Моди насчитывает более 73 миллионов подписчиков. Согласно CNN Business , глава правительства Индии имеет больше подписчиков в твиттере, чем любой мировой лидер.

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Хакеры сделали заявление о биткоине через твиттер премьер-министра Индии

В фейковом твите речь шла о биткоине. Сначала хакеры сообщили, что Индия "официально приняла биткоин как законное платежное средство" . Далее было отмечено, что правительство страны "официально приобрело 500 биткоинов", которые будут распространяться среди жителей Индии. В воскресенье стоимость биткоина максимально поднималась до 50 750 долларов за монету, согласно CoinDesk . Итак, ориентировочная стоимость 500 биткоинов тогда составляла более 25,3 миллиона долларов.

Будущее наступило сегодня,

– написала хакеры в конце.

К теме Первой страной в мире, признавшей биткоин как законное платежное средство, является Сальвадор. Это произошло в августе 2021 года. Это решение активно поддерживал президент Сальвадора Наиб Букелле.

Хакеры сделали заявление о биткоине / Скриншот сообщения из твиттера премьер-министра Индии

В Офисе премьер-министра Индии сообщили , что аккаунт был "очень ненадолго сломан", а после обращения в компанию Twitter он был немедленно защищен. Они также подчеркнули, что все твиты, обнародованные в течение промежутка времени, когда учетная запись была под контролем злоумышленников, следует игнорировать. Актуальная цена биткоина, имеющая статус самой популярной криптовалюты мира, колеблется на уровне 48 830 долларов за монету: