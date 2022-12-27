Напомним, что в ноябре 2021 года биткоин и Ethereum взлетели в цене до своих исторических максимумов – почти 69 тысяч долларов и 4865 долларов соответственно. Но почти с начала текущего года динамика рынка стала меняться.

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Почему инвесторы стали осторожней с криптовалютами

С начала года внимание всего мира было приковано к ряду важных вызовов, возникших с первым ослаблением карантинных ограничений во многих странах. В частности, речь о рекордной инфляции, которая набирала обороты с конца 2021 года, динамике на сырьевых рынках (соотношение спроса и предложения), прогнозах потенциального кризиса.

Все эти факторы привели к тому, что инвесторы начали в разы более осторожно оценивать свои будущие шаги и учитывать все новые и новые аспекты. Это называют спадом аппетита к риску.

Вместо этого они начали переводить деньги в активы, которые называют убежищем – доллар США и золото. Также на них повлияло начало полномасштабной войны России против Украины, поскольку это лишь усилило все перечисленные выше вызовы для мира.

Ключевые обвалы на рынке за 2022 год

О первых по-настоящему масштабных изменениях на рынке криптовалют стало известно уже весной 2022 года. Тогда зафиксировали массовую распродажу криптоактивов инвесторами после коллапса стейблкоина TerraUSD. В целом потери всего рынка оценивали в 200 миллиардов долларов. Биткоин и Ethereum обрушились на 14% и более 20% соответственно.

Следующий обвал произошел уже в июне. Тогда эталонные монеты подешевели более чем на 12% и 16,5% соответственно. А биткоин приблизился к цене в 20 тысяч долларов, что было тревожным звоночком. Кроме того, с тех пор для флагмана рынка именно этот ценовой уровень является важным уровнем оценки динамики на рынке и формирования прогнозов для дальнейшей динамики.

Главные события на рынке криптовалют в 2022 году / Фото Pexels

Еще одним мощным ударом для сектора криптовалюта стала эпопея с криптобиржей FTX. Сначала спасти компанию Сэма Бенкмана-Фрида планировал лидер рынка – Binance. Но после комплексной проверки компания изменила свое решение и отказалась от приобретения FTX. Далее события развивались следующим образом:

Крах FTX спровоцировал наибольший обвал биткоина за 2 года, ведь стоимость монеты упала ниже 16 тысяч долларов;

Еще одной жертвой криптобиржи стала криптовалюта Solana, которая за неделю потеряла более половины своей стоимости;

криптовалюта Solana, которая за неделю потеряла более половины своей стоимости; Уже в ноябре все компании, связанные с Сэмом Бенкманом-Фридом, подали документы о банкротстве. До этого он за день зафиксировал потери 94% своего капитала;

подали документы о банкротстве. До этого он за день зафиксировал потери 94% своего капитала; В настоящее время бизнесмен является фигурантом масштабного расследования в США. Недавно он был выпущен под залог в 250 миллионов долларов. Интересно, что перед этим Бенкман-Фрид прошел процесс экстрадиции с Багамских островов в США.

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Прогнозы на 2023 год

В настоящее время одной из главных тем мира криптовалют является введение регулирования. Этот аспект вышел на первый план после краха криптобиржи FTX. Об этом заявил глава отдела инвестиционного анализа в AJ Bell Лейт Халаф. Он считает, что криптоиндустрия может пойти на такие шаги, чтобы привлечь и удержать клиентов.

Большее регулирование также приведет к более высоким затратам и предупреждениям о рисках,

– добавил эксперт.

В целом многие эксперты настаивают на необходимости регулирования сектора криптовалют. Что касается развития событий в 2023 году, то, по мнению Халафа, на рынке останется фактор потрясений. В частности, по его словам, биткоин может стоить как 5 тысяч долларов, так и 50 тысяч долларов. При этом ни один из этих показателей не будет полным шоком, поскольку рынком почти полностью управляют настроения, пишет Forbes.

Кроме того, центральные банки готовы выйти на эту арену. Многие из регуляторов либо уже готовы создали собственные цифровые монеты, либо рассматривают эту возможность.

К теме! Украина не исключение. Напомним, что НБУ уже работает над созданием цифровой гривны. Это также может повлиять на динамику приватных монет. Этот процесс длится несколько лет.

Согласно прогнозу Coinbase, в следующем году на рынке криптовалют чаще будут выбирать известные названия. Например, биткоин и Ethereum. Этому будут способствовать зрелость этих экосистем, относительная ликвидность рынка. В то время как следующий рыночный цикл цифровых активов в значительной степени будет зависеть от создания стандартов и рамок для регулируемых организаций.