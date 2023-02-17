В частности, за 2022 год объемы торговли между Германией и Китаем оценили в 297,9 миллиарда евро или 318,9 миллиарда долларов. За 12 месяцев этот показатель вырос на 20% несмотря на влияние пандемии коронавируса. Официальный Пекин отказался от политики нулевой терпимости по коронавирусу только в декабре прошлого года.

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Тревожная динамика торговых отношений Германии и Китая

Импорт из Китая в Германию вырос на 33% до 191,1 миллиарда евро. В то время как экспорт европейской страны остался в целом на прошлогоднем уровне. Дело в том, что последний показатель добавил за этот период всего 3% до 106,8 миллиарда евро. В результате Китай опустился со 2 на 4 строчку в рейтинге экспорта товаров из Германии.

Эти данные стали поводом для серьезного беспокойства в Германии, поскольку конфронтация коллективного Запада и Китая стремительно набирает обороты. Среди главных причин – связи с Россией и права человека.

Немецкий аналитический центр IfW Kiel обнародовал собственный отчет, отметив следующие аспекты:

Немедленная необходимость стратегии диверсификации рынков, чтобы не зависеть от Китая;

Ключевая цель – гарантировать поставку сырья и различных товаров. Особенно это касается сектора электроники.

К теме! История с определенным уровнем зависимости Германии от Китая крайне интересна. Особенно если учитывать контекст отношений между Берлином и Москвой. Только в 2023 году Германия сумела достичь полной независимости от российских энергоносителей. Именно для экономического лидера Европы этот шаг был едва ли не самым сложным.

В 2022 году торговый дефицит между Германией и Китаем вырос до 84,3 миллиарда евро. Это исторический максимум за всю историю изучения этих данных с 1950 года.

Что такое торговый дефицит Это отрицательная разница между объемами продаж страны за границу (экспорт) и тем, что эта же страна покупает в других странах (импорт).

Второй по значению торговым партнером Германии в прошлом году были США. Импорт товаров под брендом "сделано в Германии" составил 156 миллиардов евро.