Зокрема, за 2022 рік обсяги торгівлі між Німеччиною та Китаєм оцінили у 297,9 мільярда євро або 318,9 мільярда доларів. За 12 місяців цей показник виріс на 20% попри вплив пандемії коронавірусу. Офіційний Пекін відмовився від політики нульової терпимості щодо коронавірусу лише у грудні минулого року.

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Тривожна динаміка торгових відносин Німеччини та Китаю

Імпорт з Китаю до Німеччини зріс на 33% до 191,1 мільярда євро. Тоді як експорт європейської країни залишився загалом на торішньому рівні. Річ у тому, що останній показник додав за цей період всього 3% до 106,8 мільярда євро. У результаті Китай опустився з 2 на 4 сходинку у рейтингу експорту товарів з Німеччини.

Ці дані стали приводом для серйозного занепокоєння у Німеччині, оскільки конфронтація колективного Заходу та Китаю стрімко набирає оберти. Серед головних причин – зв'язки з Росією та права людини.

Німецький аналітичний центр IfW Kiel оприлюднив власний звіт, наголосивши на таких аспектах:

Негайна необхідність стратегії диверсифікації ринків, аби не залежати від Китаю;

Ключова ціль – гарантувати постачання сировини та різних товарів. Особливо це стосується сектору електроніки.

До теми! Історія із певним рівнем залежності Німеччини від Китаю є вкрай цікавою. Особливо, якщо враховувати контекст відносин між Берліном та Москвою. Лише у 2023 році Німеччина зуміла досягти повної незалежності від російських енергоносіїв. Саме для економічного лідера Європи цей крок був чи не найскладнішим.

Річ у тому, що у 2022 році торговий дефіцит між Німеччиною та Китаєм зріс до 84,3 мільярда євро. Це історичний максимум за всю історію вивчення цих даних з 1950 року.

Що таке торговий дефіцит Це негативна різниця між обсягами продажів країни за кордон (експорт), і тим, що ця ж країна купує в інших країнах (імпорт).

Другий за значенням торговим партнером Німеччини торік були США. Імпорт товарів під брендом "зроблено в Німеччині" склав 156 мільярдів євро.