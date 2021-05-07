Уоррен Баффет объяснил, что компания Apple остается лидером в области технологий.
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Это невероятный продукт. Это огромная, огромная польза для людей. Роль, которую Apple играет в их жизни, огромная. Я использую iPhone только для звонков, но я, пожалуй, такой единственный в стране. Этот продукт необходим людям,
– заявил инвестор.
Уоррен Баффет и акции Apple
Несмотря на то, что в 2020 году акции Apple росли, Уоррен Баффет принял решение продать их часть. Теперь он и его бизнес-партнер Чарли Мангер считает, что не стоило этого делать.
По состоянию на конец 2020 года Berkshire владел более 900 миллионов акций Apple на общую рыночную стоимость 120,4 миллиарда долларов. Это дало Berkshire 5,4% собственности в фирме. Интересно, что компания потратила всего 31 миллиард долларов в 2016 году, чтобы нарастить эту долю. Акции Apple до сих пор занимают больше всего места в портфеле Berkshire Hathaway.
Баффет о Apple
Уоррен Баффет также похвалил главу Apple Тима Кука, сказав, что тот не смог сделать то, что сделал основатель компании Стив Джобс, но зато сделал во многих аспектах то, чего не мог сделать Джобс.
Баффет также назвал компанию ценным активом для Berkshire Hathaway.
Акции Apple
- Акции Apple выросли на 81% в 2020 году, превзойдя другие технологические компании, включая Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) и Facebook (FB).
- По состоянию на 7 мая акции стоят 129,55 доллара, снизившись на 2,29% с начала года, по данным Libertex.