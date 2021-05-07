Уоррен Баффет объяснил, что компания Apple остается лидером в области технологий.

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Это невероятный продукт. Это огромная, огромная польза для людей. Роль, которую Apple играет в их жизни, огромная. Я использую iPhone только для звонков, но я, пожалуй, такой единственный в стране. Этот продукт необходим людям,

– заявил инвестор.

Уоррен Баффет и акции Apple

Несмотря на то, что в 2020 году акции Apple росли, Уоррен Баффет принял решение продать их часть. Теперь он и его бизнес-партнер Чарли Мангер считает, что не стоило этого делать.

По состоянию на конец 2020 года Berkshire владел более 900 миллионов акций Apple на общую рыночную стоимость 120,4 миллиарда долларов . Это дало Berkshire 5,4% собственности в фирме. Интересно, что компания потратила всего 31 миллиард долларов в 2016 году, чтобы нарастить эту долю. Акции Apple до сих пор занимают больше всего места в портфеле Berkshire Hathaway.

Баффет о Apple

Уоррен Баффет также похвалил главу Apple Тима Кука , сказав, что тот не смог сделать то, что сделал основатель компании Стив Джобс , но зато сделал во многих аспектах то, чего не мог сделать Джобс.

Баффет также назвал компанию ценным активом для Berkshire Hathaway.

Акции Apple

Акции Apple выросли на 81% в 2020 году , превзойдя другие технологические компании, включая Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) и Facebook (FB).

По состоянию на 7 мая акции стоят 129,55 доллара , снизившись на 2,29% с начала года, по данным Libertex .



Акции Apple с 2016 года / График Libertex