Платформа цифрового страхование станет первой компанией в мире, которая начнет проводить транзакции в криптовалюте.

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Популярность криптовалюта растет

Во втором квартале 2021 года Metromile намерена потратить на приобретение биткоина 10 миллионов долларов. Поэтому, клиенты компании получат дополнительный выбор оплаты для страховых взносов и услуг. Страховой гигант считает, что это повысит финансовую устойчивость владельцев финансовых полисов и поддержит принцип справедливого страхования, поскольку криптовалюта становится все популярнее и составляет значительную часть активов потребителей.

Metromile дает водителям возможность выбирать, как они хотят оплачивать страховку. Мы начали с того, что дали водителям шанс сэкономить 47% в год, оплачивая милые, а теперь мы предлагаем людям гибкость в оплате,

– заявил генеральный директор компании Дэн Престон.