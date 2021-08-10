Интересно, что компанию KoBold Metals поддерживают американские миллиардеры из рейтинга Forbes через корпорацию Breakthrough Energy Ventures, которая специализируется на инновациях в области устойчивой энергетики: Майкл Блумберг, Билл Гейтс и Джефф Безос. Инвесторами KoBold также являются венчурный фонд Andreessen Horowitz и государственная энергетическая компания Equino из Норвегии.

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Ажиотаж вокруг Гренландии

Bluejay Mining и KoBold Metals совместно будут работать над добычей таких металлов, как никель, медь, кобальт. Прогнозируют, что спрос на эти металлы будет расти, поскольку все больше автомобильных компаний планируют заниматься производством электрокаров. Британская компания получит более 15 миллионов долларов в виде инвестиций в течение трех лет для изучения региона на юге Гренландии. Самый большой остров мира сейчас находится в центре внимания инвесторов и компаний на фоне "зеленой" революции в автомобильной отрасли.

После объявления о сотрудничестве Bluejay Mining и KoBold Metals акции британской компании прибавили в цене 20,6%. По состоянию на среду, 10 августа, активы Bluejay Mining торгуются на уровне 11,57 фунта стерлингов (16 долларов), как информирует Yahoo! Finance .

Эти деньги будут направлены на финансирование проекта Disko-Nuussuaq , в рамках которого ведут работы по разработке рудника, который потенциально может содержать никель, медь и кобальт. Bluejay Mining приобрела необходимую лицензию на этот рудник еще в 2017 году. Издание City AM . сообщает, что KoBold Metals также получит 51% лицензии Bluejay на этот участок в рамках соглашения. Американская компания кроме денег также выделит новому партнеру и собственную технологию для геологической оценки и бурения.

Комментарии KoBold Metals и Bluejay Mining

Для Bluejay, которая является достаточно небольшим игроком в Гренландии в сравнение с Anglo American, сотрудничество с американской корпорацией – это хороший шанс. Исполнительный директор британской компании Род Макиллри считает, что в KoBold Metals высоко оценили их проект. Кроме того, он назвал Гренландию клю чем к американским инвесторам , которые пытаются защититься от интереса Китая.

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Регион Диско стал свидетелем редкого стечения событий в истории Земли, который мог привести к образованию залежей металла, необходимого для аккумуляторных батарей мирового класса,

– заявил генеральный директор KoBold Metals.

