Цікаво, що компанію KoBold Metals підтримують американські мільярдери з рейтингу Forbes через корпорацію Breakthrough Energy Ventures, яка спеціалізується на інноваціях у галузі стійкої енергетики. Йдеться про Майкла Блумберга, Білла Гейтса та Джеффа Безоса. Інвесторами KoBold також є венчурний фонд Andreessen Horowitz та державна енергетична компанія Equino з Норвегії.

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Ажіотаж навколо Гренландії

Bluejay Mining та KoBold Metals спільно будуть працювати над видобуванням таких металів, як нікель, мідь, кобальт тощо. Прогнозують, що попит на ці метали буде зростати, оскільки все більше автомобільних компаній планують займатися виробництвом електрокарів. Британська компанія отримає понад 15 мільйонів доларів у вигляді інвестицій протягом трьох років для вивчення регіону на півдні Гренландії. Найбільший острів світу зараз перебуває в центрі уваги інвесторів та компаній на тлі "зеленої" революції в автомобільній галузі.

Після оголошення про співпрацю Bluejay Mining та KoBold Metals акції британської компанії додали в ціні 20,6%. Станом на середу, 10 серпня, активи Bluejay Mining торгуються на рівні 11,57 фунта стерлінгів (16 доларів), як інформує Yahoo!Finance.

Ці гроші будуть спрямовані на фінансування проєкту Disko-Nuussuaq, у рамках якого ведуть роботи з розробки рудника, який потенційно може містити нікель, мідь та кобальт. Bluejay Mining придбала необхідну ліцензію на цей рудник ще у 2017 році. Видання City A.M. повідомляє, що KoBold Metals також отримає 51% ліцензії Bluejay на цю ділянку в рамках угоди. Американська компанія крім грошей також виділить новому партнеру й власну технологію для геологічної оцінки та буріння.

Коментарі KoBold Metals та Bluejay Mining

Для Bluejay, яка є досить невеликим гравцем у Гренландії у порівняння з Anglo American, співпраця з американською корпорацією – це хороший шанс. Виконавчий директор британської компанії Род Макіллрі вважає, що у KoBold Metals високо оцінили їхній проєкт. Крім того, він назвав Гренландію ключем до американських інвесторів, які намагаються захиститися від інтересу Китаю.

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Регіон Діско став свідком рідкісного збігу подій в історії Землі, який міг привести до утворення покладів металу, який необхідний для акумуляторних батарей світового класу,

– заявив генеральний директор KoBold Metals.

Тоді як очільник Bluejay Бо Стенсгаард заявив, що ця угода – важливий крок для розвитку фірми, оскільки відтепер "у нас є партнер з передовими інноваціями у сфері нових методів розвідки, якого підтримує одними з найуспішніших інвесторів у світі".