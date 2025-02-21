Страны G7 отказались от снижения ценового потолка на российскую нефть

Страны G7 могут отказаться от призыва о снижении ценового потолка на российскую нефть. Соответствующее заявление должны были добавить в коммюнике к 3-м годам от начала полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Ценовой потолок на российскую нефть ввели в конце 2022 года на уровне 60 долларов за баррель. После этого этот показатель ни разу не снижали. Напомним, что в январе 2025 года группа Макфола-Ермака предложила снизить предельную цену на российскую нефть на уровне 30 долларов за баррель. Кроме того, еще 6 стран Евросоюза призвали снизить ценовой потолок для нефти из России:

Литва,

Латвия,

Эстония,

Финляндия,

Швеция.

Дания.

Что такое G7 Это международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира. В группу входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада. Лидеры этих стран встречаются на регулярной основе для обсуждения общих экономических проблем и пытаются согласовывать свою экономическую политику.

Во время переговоров страны G7 решили отказаться от намерения "поручить министрам финансов ограничить или адаптировать лимит цен на российскую нефть", чтобы склонить Кремль к переговорам о прекращении войны в Украине. По словам источников, которые знакомы с ходом переговоров, государства согласовать новый проект коммюнике после того, как его первоначальная версия была "значительно смягчена".

Иностранные СМИ сообщили, что разворот произошел на фоне обострения разногласий между союзниками. Прежде всего речь идет о том, что президент США Дональд Трамп провел "мирные переговоры" с Россией. Встреча представителей Москвы и Вашингтона прошла в Саудовской Аравии, однако на ней не было ни Европы, ни Украины.

Важно! По данным The New York Times, США изъяли из коммюнике G7 все упоминания, которые могли бы быть интерпретированы как проукраинские. В частности, американцы против того, чтобы называть Россию агрессором.

Западные медиа также указали, что в обновленной версии коммюнике G7 используют "более мягкий язык", чем было в начале. В то же время издание Bloomberg добавляет, что топовые экономики мира все еще обсуждают текст, поэтому не исключено, что будут новые изменения.