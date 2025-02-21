Мировые цены на нефть на сегодня
В пятницу, 21 февраля, цены на нефть падают, но на пути к росту за неделю. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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На рынок нефти влияют следующие факторы:
- Рост беспокойства относительно перебоев с поставками в России;
- Лучшие прогнозы по спросу в двух крупнейших экономиках мира – США и Китае.
Какая цена 1 барреля нефти
Контракты на нефть Brent упали в цене на 22 цента или на 0,27%. Сырье торгуется на уровне 76,27 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 22 цента или на 0,3%. Американская нефть сейчас стоит 72,26 доллара за баррель.
Сейчас с начала недели обе марки нефти выросли примерно на 2%. Это самый большой недельный рост с начала января. Нефть Brent может зафиксировать вторую неделю роста после трех недель обесценивания, тогда как американская на пути к первому недельному приросту, которая до этого месяц фиксировала потери.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на следующих уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 76,05 доллара за баррель (- 0,56%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 72,01 доллара за баррель (- 0,65%).