Ценовой потолок на российскую нефть

Шесть европейских государств, которые входят в ЕС, обратились к Европейской комиссии с призывом снизить ценовой потолок на российскую нефть, что в конце 2022 года установили страны G7. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Соответствующее письмо подписали представители Швеции, Дании, Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии. Они отметили, что меры направленные на снижение доходов России от экспорта нефти имеют критически важное значение. Дело в том, что доходы от экспорта черного золота составляют львиную часть российского бюджета.

Важно! Страны G7 установили предельную цену на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Тогда как предел для российских нефтепродуктов – 100 долларов за баррель для премиальных нефтепродуктов и 45 долларов за баррель для других нефтепродуктов.

Европейские государства заявляют, что снижение ценового потолка будет способствовать сокращению доходов Москвы, которые используют для продолжения полномасштабной войны против Украины. Более того, они добавляют, что этот шаг не приведет к шоку на рынке нефти. Мол, мировой рынок нефти в 2025 году лучше обеспечен, чем в 2022 году.

Напомним, что на этот год прогнозируют стремительное падение цен на нефть и профицит на рынке нефти. Например, если ОПЕК + откажется от добровольных ограничений на добычу нефти, то цены могут упасть до 40 долларов за баррель.

Далее – больше! Шесть стран Евросоюза отмечают, что пришло время, чтобы усилить влияние санкции против России путем снижения потолка цен на нефть в странах G7.