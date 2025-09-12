Как развивался фунт?
Стоит сказать, что история фунта стерлингов началась не в Великобритании. Если опираться на историю, первые образцы этой валюты можно было увидеть в Древнем Риме и даже Франковском королевстве, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Читайте также Фонд принца Гарри пожертвует 500 000 долларов, чтобы помочь детям из Газы и Украины
Название фунт пошло от латинского – "libra pondo", это словосочетание переводится как "фунт веса". Обозначается такая валюта – "£". Считается, что этот символ является стилизованной буквой "L".
Интересно! Это название не случайно Ведь сначала фунт стоил фунт (453,6 грамма) серебра. К тому же он делился на 20 шиллингов и 240 серебряных пенни.
Англосаксонскому королю Оффи приписывают введение денежной системы в центральной и южной Англии во второй половине VIII века, когда он наблюдал за чеканкой древнейших английских серебряных пенни,
– рассказывает издание.
Считается, что первый фунт был отчеканен при Генрихе VII в 1489 году. Тогда эта валюта называлась соверен. Шиллинг появился несколько позже – в 1504 году.
В дальнейшем эта валюта развивалась так:
- чеканка золотых монет началась в 1560 году;
- банкноты ввели в обращение значительно позже, примерно в 1694 году.
Обратите внимание! Описанная выше система действовала до перехода на десятичную систему. Это произошло относительно недавно – в 1971 году.
Как давно появилась гривна?
Гривна была закреплена как национальная валюта 1 марта 1918 года. Тогда было установлено, что она делится на 100 шагов.
История же украинской валюты началась значительно раньше. Еще князь Владимир Святославович чеканил монеты с трезубцем. Тогда этот символ был княжеским знаком.
Полную независимость украинская гривна получила в 1991 году. Нужно отметить, что разработан первый дизайн национальной валюты был еще в 1990. Однако Украина не имела возможности самостоятельно напечатать деньги, поэтому это происходило за рубежом. Только в сентябре 1996 года гривна официально пришла на смену купонокарбованцам.