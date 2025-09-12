Как развивался фунт?

Стоит сказать, что история фунта стерлингов началась не в Великобритании. Если опираться на историю, первые образцы этой валюты можно было увидеть в Древнем Риме и даже Франковском королевстве, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Название фунт пошло от латинского – "libra pondo", это словосочетание переводится как "фунт веса". Обозначается такая валюта – "£". Считается, что этот символ является стилизованной буквой "L".

Интересно! Это название не случайно Ведь сначала фунт стоил фунт (453,6 грамма) серебра. К тому же он делился на 20 шиллингов и 240 серебряных пенни.

Англосаксонскому королю Оффи приписывают введение денежной системы в центральной и южной Англии во второй половине VIII века, когда он наблюдал за чеканкой древнейших английских серебряных пенни,

– рассказывает издание.

Считается, что первый фунт был отчеканен при Генрихе VII в 1489 году. Тогда эта валюта называлась соверен. Шиллинг появился несколько позже – в 1504 году.

В дальнейшем эта валюта развивалась так:

чеканка золотых монет началась в 1560 году;

банкноты ввели в обращение значительно позже, примерно в 1694 году.

Обратите внимание! Описанная выше система действовала до перехода на десятичную систему. Это произошло относительно недавно – в 1971 году.

