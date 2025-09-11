На что потратят средства из фонда принца Гарри?
Планируется, что ВОЗ будет реализовывать сразу несколько направлений помощи для детей Газы и Украины. В частности, планируется разработка специальных протезов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Ни одна организация не может решить этот вопрос самостоятельно.
Обратите внимание! Центр исследования травм (CIS), который входит в состав Имперского колледжа Лондона, заявил, что дети умирают от взрывных травм в 7 раз чаще, чем взрослые.
В общем фондом Archewell объявлено о 3 грантах:
- 200 000 долларов – передадут ВОЗ, чтобы поддержать осуществление медицинской эвакуации из Газы в Иорданию;
- 150 000 долларов – получит благотворительная организация Save the Children, чтобы в Газе предоставлялась постоянная гуманитарная помощь;
- еще 150 000 долларов – предоставят Центру исследований взрывных травм (который входит в CIS), средства должны потратить на поддержку проекта разработки протезов для пострадавших детей (в частности, речь идет и о жертвах войны в Украине).
Какова ситуация в секторе Газа сейчас?
Недавно стало известно о голоде на территории сектора Газа. Однако по словам Израиля, гуманитарную помощь для местного населения не допускает именно ХАМАС.
Израиль продолжает операцию против ХАМАС. Недавно руководство этой группировки израильтяне атаковали в столице Катара. США отреагировали неоднозначно на эту ситуацию. Американское правительство пообещало Катару, что такие атаки не повторятся.
Важно! Недавно Израиль заявил, что он контролирует примерно 40% Газы. В городе до сих пор остаются тысячи палестинцев, сообщает Reuters.