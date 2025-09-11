На что потратят средства из фонда принца Гарри?

Планируется, что ВОЗ будет реализовывать сразу несколько направлений помощи для детей Газы и Украины. В частности, планируется разработка специальных протезов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Генри Чарльз Альберт Дэвид Маунтбеттен-Виндзор Принц, герцог Сассекский Ни одна организация не может решить этот вопрос самостоятельно.

Обратите внимание! Центр исследования травм (CIS), который входит в состав Имперского колледжа Лондона, заявил, что дети умирают от взрывных травм в 7 раз чаще, чем взрослые.

В общем фондом Archewell объявлено о 3 грантах:

200 000 долларов – передадут ВОЗ, чтобы поддержать осуществление медицинской эвакуации из Газы в Иорданию;

150 000 долларов – получит благотворительная организация Save the Children, чтобы в Газе предоставлялась постоянная гуманитарная помощь;

еще 150 000 долларов – предоставят Центру исследований взрывных травм (который входит в CIS), средства должны потратить на поддержку проекта разработки протезов для пострадавших детей (в частности, речь идет и о жертвах войны в Украине).

Какова ситуация в секторе Газа сейчас?

Недавно стало известно о голоде на территории сектора Газа. Однако по словам Израиля, гуманитарную помощь для местного населения не допускает именно ХАМАС.

Израиль продолжает операцию против ХАМАС. Недавно руководство этой группировки израильтяне атаковали в столице Катара. США отреагировали неоднозначно на эту ситуацию. Американское правительство пообещало Катару, что такие атаки не повторятся.

Важно! Недавно Израиль заявил, что он контролирует примерно 40% Газы. В городе до сих пор остаются тысячи палестинцев, сообщает Reuters.