Як розвивався фунт?

Варто сказати, що історія фунта стерлінгів розпочалася не у Великій Британії. Якщо спиратись на історію, перші зразки цієї валюти можна було побачити у Стародавньому Римі та навіть Франківському королівстві, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Назва фунт пішла від латинського – "libra pondo", це словосполучення перекладається як "фунт ваги". Позначається така валюта – "£". Вважається, що цей символ є стилізованою літерою "L".

Цікаво! Ця назва не є випадковою Адже спочатку фунт коштував фунт(453,6 грама) срібла. До того ж він поділявся на 20 шилінгів та 240 срібних пенні.

Англосаксонському королю Оффі приписують запровадження грошової системи в центральній та південній Англії у другій половині VIII століття, коли він наглядав за карбуванням найдавніших англійських срібних пенні,

– розповідає видання.

Вважається, що перший фунт було викарбувано за Генріха VII у 1489 році. Тоді ця валюта мала назву соверен. Шилінг з'явився дещо пізніше – у 1504 році.

Надалі ця валюта розвивалась так:

карбування золотих монет розпочалось у 1560 році;

банкноти ввели обіг значно пізніше, приблизно у 1694 році.

Зверніть увагу! Описана вище система діяла до переходу на десяткову систему. Це сталося відносно нещодавно – у 1971 році.

Як давно з'явилась гривня?