Як розвивався фунт?
Варто сказати, що історія фунта стерлінгів розпочалася не у Великій Британії. Якщо спиратись на історію, перші зразки цієї валюти можна було побачити у Стародавньому Римі та навіть Франківському королівстві, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
Назва фунт пішла від латинського – "libra pondo", це словосполучення перекладається як "фунт ваги". Позначається така валюта – "£". Вважається, що цей символ є стилізованою літерою "L".
Цікаво! Ця назва не є випадковою Адже спочатку фунт коштував фунт(453,6 грама) срібла. До того ж він поділявся на 20 шилінгів та 240 срібних пенні.
Англосаксонському королю Оффі приписують запровадження грошової системи в центральній та південній Англії у другій половині VIII століття, коли він наглядав за карбуванням найдавніших англійських срібних пенні,
– розповідає видання.
Вважається, що перший фунт було викарбувано за Генріха VII у 1489 році. Тоді ця валюта мала назву соверен. Шилінг з'явився дещо пізніше – у 1504 році.
Надалі ця валюта розвивалась так:
- карбування золотих монет розпочалось у 1560 році;
- банкноти ввели обіг значно пізніше, приблизно у 1694 році.
Зверніть увагу! Описана вище система діяла до переходу на десяткову систему. Це сталося відносно нещодавно – у 1971 році.
Як давно з'явилась гривня?
Гривня була закріплена як національна валюта 1 березня 1918 року. Тоді було встановлено, що вона ділиться на 100 шагів.
Історія ж української валюти розпочалась значно раніше. Ще князь Володимир Святославович карбував монети з тризубом. Тоді цей символ був княжим знаком.
Повну незалежність українська гривня отримала у 1991 році. Потрібно зазначити, що розроблено перший дизайн національної валюти було ще у 1990. Проте Україна не мала змоги самостійно надрукувати гроші, тому це відбувалося за кордоном. Лише у вересні 1996 року гривня офіційно прийшла на зміну купонокарбованцям.